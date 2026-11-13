Bruna Marquezine e Shawn Mendes discutem no meio da rua em Noronha

Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados, na madrugada desta sexta-feira, 13, em uma suposta discussão no meio da rua em Fernando de Noronha, em Pernambuco. O casal está no arquipélago para acompanhar o casamento do produtor cultural Léo Fuchs com o escritor Gustavo Oliveira, marcado para sábado, 14.

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Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, os dois aparecem conversando em uma rua da ilha, mas a uma certa distância um do outro, indicando um clima de desentendimento entre a atriz e o cantor. Bruna também teria sido vista chorando em frente à pousada onde está hospedada com o canadense. Ele, por sua vez, teria deixado o local e seguido para uma praça e, horas depois, voltado para conversar com a namorada.

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Até o momento, Bruna Marquezine e Shawn Mendes não se pronunciaram sobre os rumores.