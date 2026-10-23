Bruna Marquezine é anunciada na terceira temporada de ‘Magnatas do Crime’, da Netflix
Produção, que chegou ao primeiro lugar dos mais assistidos do mundo no streaming, está sendo gravada no Reino Unido e no Marrocos
A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 23, que Bruna Marquezine foi confirmada no elenco da terceira temporada de Magnatas do Crime, série criada por Guy Ritchie e estrelada por Theo James e Kaya Scodelario. Os episódios já estão em produção, com filmagens no Reino Unido e no Marrocos.
A segunda temporada da produção alcançou o primeiro lugar no ranking mundial de séries em inglês do streaming, logo após sua estreia em setembro de 2026. A trama acompanha a história de Eddie Horniman (Theo James), um jovem aristocrata inglês que herda uma propriedade da família e acaba envolvido no submundo do crime britânico. A nova leva de episódios dará continuidade à saga do personagem, dividido entre a vida na elite e os negócios criminosos.
Além de Marquezine, a plataforma de streaming anunciou uma série de novas chegadas ao elenco, incluindo os astros Elijah Wood, Orlando Bloom e Robert Carlyle. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre a personagem da brasileira ou sobre a narrativa da temporada, que terá oito episódios no total.
Entre os atores que retornam à produção estão Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow e Maya Jama. Guy Ritchie continua à frente da série como roteirista e diretor: “A ambição de Magnatas do Crime cresceu, o mundo se expandiu e as consequências agora têm um peso maior. Uma terceira temporada parecia inevitável, e estou ansioso para ampliar ainda mais os limites da série”, afirmou.
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