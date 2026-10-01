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Cultura

Bruna Lombardi revela como mantém a vida sexual após 48 anos de casamento

Atriz afirmou que a intimidade precisa acompanhar as transformações do casal

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 19h09
Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli
Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli - (Roberto Filho/Divulgação)
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Aos 75 anos, Bruna Lombardi falou abertamente sobre sexo e relacionamento. Casada há 48 anos com o ator Carlos Alberto Riccelli, 80, a atriz afirmou que a intimidade precisa acompanhar as transformações do casal. Para Bruna, o sexo não permanece igual ao longo dos anos.

“O sexo é uma coisa que se renova. Assim como o amor”, afirmou a atriz em participação no podcast de Astrid Fontenelle. Segundo ela, os dois mudam com o tempo e, por isso, a relação também ganha novas formas. A atriz resumiu sua visão com um conselho: “Não pode perder a atenção plena”.

A artista também contou que ela e Riccelli nunca se separaram oficialmente. As distâncias ocorreram principalmente por causa dos trabalhos dos dois, mas, segundo Bruna, sempre houve respeito pela individualidade de cada um.

A vida nos separa, porque um fazia novela num lugar, o outro estava em outro. E um respeitava o outro. Eu acho que, cada vez, você está com uma nova pessoa, porque você também é uma nova pessoa. E isso é inevitável. Acho muito ruim que fala que não muda. É impossível. Você tem que dar asas e raízes. Raízes para falar assim: o amor é sólido, está aqui pra você. Ele sabe que ele tem esse lugar, que é absolutamente sólido. Ele tem que ir, explorar, e ele volta, te ama pra sempre”, declarou Lombardi, que se prepara para ser avó. O filho único do casal, Kim Riccelli, espera o primeiro filho.

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Para ela, uma relação duradoura precisa oferecer tanto segurança quanto liberdade para que os parceiros continuem explorando a própria vida. Questionada sobre o que mais admira no marido, Bruna foi só elogios. “O Ri é tão melhor do que eu. Ele é um cara tão pleno, tão grandioso. O Ri é um símbolo do amor, porque onde ele está, ele faz o amor acontecer. Ele é generosíssimo, nunca fala mal de ninguém, é atencioso… Ele é um homem que compreende profundamente as mulheres, não tem medo do lado feminino, e isso é o mais status que o homem pode ter na minha opinião”, descreveu.

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