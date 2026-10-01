Bruna Lombardi revela como mantém a vida sexual após 48 anos de casamento

Aos 75 anos, Bruna Lombardi falou abertamente sobre sexo e relacionamento. Casada há 48 anos com o ator Carlos Alberto Riccelli, 80, a atriz afirmou que a intimidade precisa acompanhar as transformações do casal. Para Bruna, o sexo não permanece igual ao longo dos anos.

“O sexo é uma coisa que se renova. Assim como o amor”, afirmou a atriz em participação no podcast de Astrid Fontenelle. Segundo ela, os dois mudam com o tempo e, por isso, a relação também ganha novas formas. A atriz resumiu sua visão com um conselho: “Não pode perder a atenção plena”.

A artista também contou que ela e Riccelli nunca se separaram oficialmente. As distâncias ocorreram principalmente por causa dos trabalhos dos dois, mas, segundo Bruna, sempre houve respeito pela individualidade de cada um.

“A vida nos separa, porque um fazia novela num lugar, o outro estava em outro. E um respeitava o outro. Eu acho que, cada vez, você está com uma nova pessoa, porque você também é uma nova pessoa. E isso é inevitável. Acho muito ruim que fala que não muda. É impossível. Você tem que dar asas e raízes. Raízes para falar assim: o amor é sólido, está aqui pra você. Ele sabe que ele tem esse lugar, que é absolutamente sólido. Ele tem que ir, explorar, e ele volta, te ama pra sempre”, declarou Lombardi, que se prepara para ser avó. O filho único do casal, Kim Riccelli, espera o primeiro filho.

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Para ela, uma relação duradoura precisa oferecer tanto segurança quanto liberdade para que os parceiros continuem explorando a própria vida. Questionada sobre o que mais admira no marido, Bruna foi só elogios. “O Ri é tão melhor do que eu. Ele é um cara tão pleno, tão grandioso. O Ri é um símbolo do amor, porque onde ele está, ele faz o amor acontecer. Ele é generosíssimo, nunca fala mal de ninguém, é atencioso… Ele é um homem que compreende profundamente as mulheres, não tem medo do lado feminino, e isso é o mais status que o homem pode ter na minha opinião”, descreveu.

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