Bruna Linzmeyer vive coach com foco no público feminino conservador: Festival do Rio

Virtuosas, longa dirigido por Cíntia Domit Bittar e estrelado por Bruna Linzmeyer, estreou nos cinemas brasileiros no final de setembro. No longa, a atriz dá vida a Virgínia Heinzel, uma coach que tem como foco o público feminino conservador e que prega sobre os valores da chamada “mulher virtuosa” e seu papel na família e na sociedade. Um desconforto rapidamente se instala e, conforme o retiro avança, a tensão cresce e as personagens descobrem os novos extremos que seus comportamentos podem alcançar. Uma crítica ácida e direta ao fenômeno das trad wives, uma tendência em que mulheres jovens compartilham rotinas de dedicação exclusiva ao lar, aos filhos e aos maridos, inspirando-se nos papéis de gênero dos anos 1950.

Questionada sobre a repercussão pela coluna GENTE, Bruna comemorou o timing do lançamento com o período eleitoral. “Estou muito feliz, todo mundo estava falando desse filme antes dele estrear. Ele chega num bom momento e causa boas perguntas para a gente levar para casa. Mais do que entregar resposta”.

Ela estreia como diretora e roteirista em A Casa de Dona Carlota, apresentado no Festival do Rio 2026. “Sempre tive curiosidade. Ao longo desses 16 anos estive em muitos sets de filmagens, com muitos diretores diferentes. Isso mudou meu olhar”.

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