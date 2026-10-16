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Cultura

Bruna Biancardi exibe barrigão em registros da reta final da gravidez

Influenciadora espera terceira filha com Neymar

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 17h48 | Atualizado em 16 out 2026, 17h50
Mulher de cabelos castanhos longos e ondulados, vestindo blusa branca transparente, posa sorrindo levemente com o mar e uma ilha rochosa ao fundo
Bruna Biancardi (Instagram/Reprodução)
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Bruna Biancardi exibe barrigão em registros da reta final da gravidez Priorize VEJA no Google

Bruna Biancardi compartilhar fotos inéditas exibindo o barrigão na reta final da terceira gravidez com Neymar. A influenciadora de 32 anos espera Mariah, a terceira filha do casal, que já é pai de Mavie, 3, e Mel, 1.

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Os registros foram publicados nesta quinta-feira, 15. Em um ensaio fotográfico, Bianca aparece vestida de branco e posa fazendo carinho na barriga. “O barrigão de Mariah”, escreveu na legenda. A influenciadora, que está grávida de 8 meses, tem dividido com os seguidores momentos dessa fase, incluindo registros ao lado da família.

Além de Mavie, Mel e da bebê que está a caminho, Neymar, 34, também é pai de Davi Lucca, 15, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, 2, filha de Amanda Kimberlly.

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Mulher grávida de cabelos castanhos longos, sorrindo e olhando para a direita, com as mãos sobre a barriga, vestindo um conjunto branco transparente, em frente a uma janela com vista para o mar
Bianca Biancardi em ensaio fotográfico na reta final da gravidez (Instagram/Reprodução)
Mulher grávida com cabelos castanhos soltos, vestindo tecido branco transparente, segura a barriga com as duas mãos. Uma tatuagem de pena está visível no dorso da mão esquerda e um anel prateado no dedo anelar direito. O umbigo está saliente
Barriga de Bruna Biancardi na reta final da gravidez (Instagram/Reprodução)
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TAGS:
Gente
Gravidez
Neymar
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