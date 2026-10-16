Bruna Biancardi exibe barrigão em registros da reta final da gravidez
Influenciadora espera terceira filha com Neymar
Bruna Biancardi compartilhar fotos inéditas exibindo o barrigão na reta final da terceira gravidez com Neymar. A influenciadora de 32 anos espera Mariah, a terceira filha do casal, que já é pai de Mavie, 3, e Mel, 1.
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Os registros foram publicados nesta quinta-feira, 15. Em um ensaio fotográfico, Bianca aparece vestida de branco e posa fazendo carinho na barriga. “O barrigão de Mariah”, escreveu na legenda. A influenciadora, que está grávida de 8 meses, tem dividido com os seguidores momentos dessa fase, incluindo registros ao lado da família.
Além de Mavie, Mel e da bebê que está a caminho, Neymar, 34, também é pai de Davi Lucca, 15, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, 2, filha de Amanda Kimberlly.