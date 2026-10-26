Bruna Biancardi detona Luana Piovani e defende Neymar: ‘Lave sua boca suja’
Esposa do jogador de futebol publicou xingamento à atriz, que o criticou por briga no gramado
Neste domingo, 25, a atriz Luana Piovani voltou a criticar o jogador de futebol Neymar por participar de uma briga no gramado durante partida entre Santos e Bahia. Pouco depois, a esposa do futebolista, Bruna Biancardi, a retrucou via comentário de Instagram: “Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que, por livre e espontânea vontade, resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja para falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de m*rda, que todo dia vive atacando mulheres que não têm absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas”, escreveu.
Em seu comentário original, Luana havia descrito Neymar como uma “desgraça de homem” e dito que suas filhas teriam vergonha do pai no futuro. Por fim, alfinetou Bruna: “Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”.
Bruna encerrou sua réplica pedindo que Luana não toque mais em seu nome: “Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa… e vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá. Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo para falar da vida dos outros”.
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