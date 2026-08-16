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Cultura

Bruce Willis aparece em rara foto no casamento da filha

Ator se mantém longe das câmeras desde o diagnóstico de demência frontotemporal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 10h06 | Atualizado em 16 ago 2026, 12h47
Três pessoas em preto e branco: uma mulher de vestido branco e buquê abraça um homem de chapéu e camisa clara, que segura a mão de um homem de terno escuro e cabelo cacheado, em um ambiente com cortinas brancas e flores
O ator aposentado Bruce Willis entre a filha, Talullah, e o genro, Justin Acee (Reprodução/Instagram/Vogue/.)
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O ator aposentado Bruce Willis aparece no casamento da filha, Tallulah, em um raro clique compartilhado pela revista Vogue nesta semana.

O evento aconteceu no último dia 8 de agosto, no quintal da casa da família Willis na cidade de Hailey, no estado norte-americano de Idaho. Tallulah, que também é atriz, se casou com o músico Justin Acee, de quem estava noiva desde 2024. Ela é filha do casamento de Willis com Demi Moore.

Bruce Willis se aposentou em 2022 por afasia –um quadro de perda da capacidade de fala. Posteriormente, a família confirmou que se tratava de demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa sem cura que causa mudanças no comportamento, na personalidade e na linguagem. Desde então, ele tem estado longe das câmeras.

Conhecido pela franquia Duro de Matar, Willis atuou em uma série de sucessos, como O Sexto Sentido, Pulp Fiction e Armaggedon. Ele tem 71 anos e é casado com a atriz Emma Hemming desde 2009. Ele se separou de Demi Moore em 2000, mas os dois mantêm uma relação amigável.

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