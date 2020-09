Bruce Springsteen anuncia para outubro novo disco gravado em cinco dias

Bruce Springsteen anunciou nesta quinta-feira, 10, que lançará em 23 de outubro um novo álbum com a sua E Street Band, intitulado Letter To You. O trabalho foi gravado em apenas cinco dias no estúdio do artista, em sua casa, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O disco terá 12 músicas e o videoclipe da faixa-título já está disponível. Nem todas as faixas do álbum são inéditas. As canções Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest e Song for Orphans ganharam uma nova roupagem. O trabalho tem produção de Ron Aniello e do prórprio Springsteen.

“Adoro o clima emocional de Letter To You“, disse Springsteen em comunicado divulgado à imprensa. “Adorei como a E Street Band tocou tudo no estúdio, sem gravações adicionais. Gravar em cinco dias foi uma das maiores experiências de gravação que passei”, completou.

O novo trabalho sairá num momento delicado da vida americana – e há expectativa sobre a mensagem que Springsteen trará sobre as tensões sociais e políticas do país. Legítimo “working class hero”, representante da classe trabalhadora americana, ele costuma traduzir em suas músicas os anseios do país. Recentemente, em entrevista à revista The Atlantic, ele afirmou que a democracia nos Estados Unidos está em risco e que talvez o país não resista a mais quatro anos de Donald Trump.

O cantor mencionou ainda o movimento Black Lives Matter, afirmando que ele remete aos protestos por direitos civis de 1960. “Quando a SpaceX está lançando foguetes, as cidades estão pegando fogo”.

Confira os títulos das faixas:

One Minute You’re Here

Letter To You

Burnin’ Train

Janey Needs A Shooter

Last Man Standing

The Power Of Prayer

House Of A Thousand Guitars

Rainmaker

If I Was The Priest

Ghosts

Song For Orphans

I’ll See You In My Dreams