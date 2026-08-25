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Cultura

‘Brothers’: Matthew McConaughey e Woody Harrelson investigam se são irmãos em nova série

Comédia do Apple TV transforma a amizade dos dois astros em ficção e parte de uma revelação familiar

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 12h30
Woody Harrelson sorrindo, sentado com um violão, e Matthew McConaughey apontando, ambos em uma garagem com um carro clássico preto e branco ao fundo
Woody Harrelson e Matthew McConaughey na série 'Brothers', do Apple TV (Apple TV/Reprodução)
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O que parecia ser apenas uma temporada de descanso entre velhos amigos ganha contornos de investigação familiar em Brothers, nova série de comédia do Apple TV estrelada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson. O serviço de streaming da Apple divulgou nesta terça-feira, 25, o trailer da produção, que coloca os dois atores interpretando versões ficcionais de si mesmos e estreia em 23 de setembro, com dois episódios iniciais.

A história começa depois que o noivado da filha de Woody chega ao fim. Para ajudar a família a atravessar o momento, ele decide reunir os parentes e seguir para o rancho de Matthew, em Austin, no Texas. O plano, porém, perde rapidamente o caráter de retiro quando Ma Mac, mãe de Matthew, interpretada por Holland Taylor, revela uma possibilidade inesperada: os dois amigos podem ter o mesmo pai.

A suspeita de que McConaughey e Harrelson sejam irmãos passa a mover parte importante da trama. Woody transforma o rancho em uma espécie de laboratório para descobrir a verdade, enquanto Matthew enfrenta uma crise de identidade de natureza diferente. O personagem se vê diante da possibilidade de disputar o governo do Texas, acrescentando uma camada política ao conflito familiar.

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A série explora, assim, a relação entre celebridade e vida privada a partir de uma premissa deliberadamente absurda. A amizade real entre McConaughey e Harrelson, conhecida desde os trabalhos que fizeram juntos — como a primeira temporada de True Detective, serve de matéria-prima para uma ficção que mistura família, fama e a construção de mitos em torno de figuras públicas. Ao lado dos protagonistas estão Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe e Holland Taylor.

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Com oito episódios, Brothers terá lançamento semanal depois da estreia dupla de 23 de setembro, chegando ao episódio final em 4 de novembro. Lee Eisenberg, vencedor do Peabody e indicado ao Emmy em diversas ocasiões, é o showrunner e um dos produtores executivos. Trent O’Donnell dirige vários capítulos, incluindo o piloto.

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Produzida pela Paramount Television Studios para o Apple TV, a comédia reúne ainda David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer, Jeremy Plager e Natalie Sandy na produção executiva. McConaughey e Harrelson também estão entre os produtores executivos, transformando uma amizade de décadas no ponto de partida para uma história sobre os limites entre realidade, ficção e imagem pública.

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