Britney Spears desabafa sobre o que não podia fazer sob a tutela do pai

Britney Spears desabafou sobre o período em que viveu sob a tutela do pai, Jamie Spears. A cantora publicou um vídeo no Instagram, no qual aparecia apenas de lingerie, e escreveu que trabalhava sete dias por semana e não podia viajar enquanto o pai controlava sua vida. Ela também falou que só conseguiu segurar sua primeira nota de um dólar há cinco anos.

“Nunca sequer poder viajar de avião para ver um amigo, enquanto trabalhava 7 dias por semana durante 15 anos. Foi só cinco anos atrás que consegui segurar minha primeira nota de um dólar. E as pessoas ficam sentadas, sinceramente, dizendo que a louca sou eu”, disparou. Depois, Britney direcionou a reflexão ao próprio look. “Foi [há cinco anos] quando comprei meu primeiro par de botas de salto alto. Só aos 40 anos percebi que os homens gostam de lingerie preta. Não estou mentindo, é constrangedor. E não fazia ideia do poder de um sapato novo”, pontuou.

Por fim, a estrela falou sobre a esperança que ainda sente após retomar a própria vida. “Nos últimos seis anos, viajei sozinha, com exceção de uma viagem com uma amiga. Quinze vezes por ano, passando duas semanas em cada viagem. É muito tempo sozinha, e comecei a me perguntar se isso era saudável. Então, acordei hoje de manhã e disse a mim mesma que vou parar de me questionar e deixar que minhas próprias pernas e meu espírito me guiem”, escreveu. A cantora posteriormente apagou a legenda, deixando apenas o vídeo, e fechou os comentários da publicação na rede social.

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