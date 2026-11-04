Brigitte confronta Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 04/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 145 – dia 04, quarta-feira
Adriana confessa a Mau Mau que não confia em Zeni, mas admite que precisa se aliar a ela para desmascarar Pilar. Lyris aconselha Brigitte a levar o documento que encontraram para Pedro. Dafne fica feliz ao ver Elenice interagindo com Cléber. Nicolau deixa claro a Ulisses que se preocupa com a relação dele com Lyris. Elenice diz a Cléber que está decidida a se separar de Tom. Rafael sugere a Heitor que existem motivos para Diná ser considerada suspeita da morte de Arthur. Otoniel proíbe Fernando de procurar Mau Mau. Pedro revela a Brigitte que Pilar roubou a fortuna que seu pai lhe deixou de herança. Brigitte confronta Pilar.