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Cultura

Brigitte confronta Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 04/11

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 06h00
Mulher de cabelos castanhos claros na altura dos ombros, vestindo um casaco vermelho com listras brancas nas mangas, sentada em uma cadeira de palha, com expressão séria e olhar distante, em um ambiente interno com janela ao fundo
Tatá Werneck como Brigitte em 'Quem Ama Cuida' (Manoella Mello/TV Globo)
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Brigitte confronta Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 04/11 Priorize VEJA no Google

 Capítulo 145 – dia 04, quarta-feira

Adriana confessa a Mau Mau que não confia em Zeni, mas admite que precisa se aliar a ela para desmascarar Pilar. Lyris aconselha Brigitte a levar o documento que encontraram para Pedro. Dafne fica feliz ao ver Elenice interagindo com Cléber. Nicolau deixa claro a Ulisses que se preocupa com a relação dele com Lyris. Elenice diz a Cléber que está decidida a se separar de Tom. Rafael sugere a Heitor que existem motivos para Diná ser considerada suspeita da morte de Arthur. Otoniel proíbe Fernando de procurar Mau Mau. Pedro revela a Brigitte que Pilar roubou a fortuna que seu pai lhe deixou de herança. Brigitte confronta Pilar.

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Resumo de novela
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