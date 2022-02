Briga entre Brad Pitt e Angelina Jolie se acirra na Justiça

Brad Pitt e Angelina Jolie vão encarar mais um embate na Justiça. Dessa vez, o ator acusa a ex-mulher de ter vendido a parte dela na vinícola Château Miraval, na França, no fim do ano passado, sem o consentimento dele para um oligarca russo. Segundo documentos da ação obtidos pelo site americano TMZ, Pitt e Angelina tinham um acordo no qual nenhum dos dois venderia sua parte sem a aprovação do outro. O ator agora processa a ex pedindo que a venda seja anulada.

A enorme propriedade, que possui um castelo com 35 quartos, foi comprada por eles em 2008 e foi também onde selaram a união em 2014. Em julho do ano passado, a atriz levou à Justiça seu desejo de vender sua parte, estimada em 28 milhões de dólares (cerca de 140 milhões de reais). Em setembro, Pitt afirmou que aceitaria a venda, contanto que ele aprovasse o comprador. No mês seguinte, o ator ficou surpreso ao saber que ela já havia acertado a venda com o grupo Stoli, controlado pelo russo Yuri Shefler, um veterano no mercado de bebidas alcoólicas.

O relacionamento iniciado em 2005 com ares de um conto de fadas se tornou um pesadelo para o casal, desde que Angelina pediu o divórcio em 2016. Os dois ainda brigaram nos tribunais pela custódia compartilhada dos seis filhos. Segundo Angelina, Pitt fora violento com um dos rebentos, o que motivou a separação. Pitt assumiu que teve problemas com álcool. A atriz, aliás, usou como argumento para a venda de sua parte na vinícola o fato de querer distância de qualquer negócio envolvendo bebidas alcoólicas.