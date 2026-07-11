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Cultura

Briga dos irmãos Gallagher, do Oasis, chega ao futebol: uma seleção para cada

Inglaterra joga contra a Noruega neste sábado, 11

Por Tatiana Moura 11 jul 2026, 10h00
Noel Gallagher e Liam Gallagher, do Oasis
Noel e Liam Gallagher, do Oasis, durante sessão de fotos em Wembley - 16/10/2008 (Samir Hussein/Getty Images)
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Os irmãos Gallagher, conhecidos por divergirem em diversas opiniões, dentro e fora da banda Oasis, levam o mesmo tom aos gramados. Apesar de ambos terem nascido na Inglaterra e nesta Copa Wonderwall ter se tornado um momento icônico para a seleção do país, só um apoiará a equipe de Harry Kane no jogo contra a Noruega, neste sábado, 11. Enquanto Liam é um entusiasta dos ingleses e publica comentários sobre os jogos nas redes sociais, Noel torce para a… Irlanda. Como o país não foi classificado, torceu para o Brasil e agora segue “fiel” à Argentina.

Um dos principais motivos do mais velho não apoiar a equipe da Inglaterra é a falta de identificação. Quando criança, boa parte dos jogadores da seleção jogava pelo Liverpool e Manchester United, mas Noel é torcedor roxo do Manchester City. “Eu não vou torcer por eles, sabe?”, disse o músico entrevista à Rolling Stones. Em 2024, explicou que os pais são irlandeses e apoia a nação deles. “Não sou torcedor da Inglaterra. Sou irlandês”.

Antes da Copa começar, declarou para quem seria sua torcida e as expectativas. “Não acho que a Inglaterra vá ganhar. A Inglaterra vai fazer o que sempre faz: chegará às quartas de final e, então, enfrentará alguém de nível igual ou um pouco melhor, e o mundo inteiro vai desabar. Vou à final, então espero que seja uma final entre Brasil e Argentina”, comentou. 

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Se um irmão não está assistindo aos jogos, o outro está atuando como um comentarista esportivo no X. Em todos os jogos da Inglaterra, Liam aparece na rede social para falar das jogadas, criticar alguns passes e agradecer pelo momento com Wonderwall no final dos jogos. “Vamos continuar com as vibrações bíblicas se os governadores que colocamos no poder não conseguem, depende das pessoas. Vamos Inglaterra”. Em outro comentário, elogiou Harry Kane, principal jogador da seleção. As expectativas de Liam são altíssimas. “Nós vamos ganhar a Copa do Mundo, então não preciso prever o jogo da Noruega”.

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