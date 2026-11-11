Briga com Luana Piovani salvou Pedro Scooby de fechar contrato com Banco Master

Durante uma live realizada no YouTube, o surfista Pedro Scooby revelou ao influenciador Brino que estava prestes a fechar um contrato de patrocínio com o Banco Master quando uma briga com a ex-esposa Luana Piovani mudou seus planos. Scooby contou que o banco desistiu da parceria publicitária após a modelo ter postado uma série de declarações a respeito do ex em suas redes sociais. “Na semana, ela falou umas paradas sobre mim na internet e falaram: cara, vamos postergar”, disse o atleta.

Ele reforçou que não desconfiava que o banco estivesse envolvido em alguma irregularidade: “Na época estava tudo bem com o banco, todo mundo achava que era um banco correto”. Scooby ainda brincou que Luana o teria salvado por acaso. “Sabe quem me salvou? Luana. Minha ex-mulher. Ela me salvou sem querer”, afirmou.

“Tudo na vida tem um propósito, Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é o verdadeiro certo por linhas tortas!”, riu o surfista. Nos comentários da live, espectadores fizeram piada com a situação e o youtuber ironizou que Scooby deveria agradecer aos “piolhos”, em referência à troca de alfinetadas entre o surfista e a atriz em setembro, quando a filha do casal estava com piolho e Luana expôs a situação ao público.

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