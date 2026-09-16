Brasileiros se revoltam com indicação de Rosalia à categoria em português: ‘Vergonha’

Considerada a principal premiação musical latino-americana, o Grammy Latino divulgou suas indicações para a edição de 2026 nesta quarta-feira, 16, e tem dividido opiniões. Isso porque o prêmio indicou a cantora espanhola Rosalía como uma das candidatas a uma categoria destinada a músicas escritas na língua portuguesa — o que não deixou os fãs brasileiros felizes.

“Não tirando o fato dela também ser considerada latina, mas a questão é TIRAREM a oportunidade de UM BRASILEIRO ser reconhecido em uma única categoria que dá a maior abertura de serem indicados”, reclamou um usuário no X sobre a indicação da artista a Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Outro aponta que a presença da cantora na categoria é uma “VERGONHA”, enquanto um terceiro aponta que a revolta se dá por ser “uma cantora EUROPEIA ocupando o espaço que poderia ser de um artista BRASILEIRO, que já tem pouquíssimo espaço nessa premiação”.

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