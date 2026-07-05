Brasileiros ressuscitam ‘créu’ contra ‘remada’ da torcida norueguesa
Países se enfrentam neste domingo, 5
Os brasileiros colocaram um toque diferente na ‘remada’ norueguesa durante o jogo entre os dois países, neste domingo, 5. Enquanto os noruegueses faziam o movimento que se tornou viral nesta Copa, a torcida do Brasil gritava ‘créu’, em referência à Dança do Créu. O Movimento Verde Amarelo, torcida organizada, já tinha feito o mesmo na Times Square, e levou o momento ao estádio em Nova York.
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