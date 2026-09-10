Brasileira aparece entre as favoritas do Miss Universo 2026

Aos 26 anos, Marcella Kozinski já começa a ganhar projeção internacional antes mesmo da realização do Miss Universo 2026. A paranaense, eleita Miss Universe Brasil em julho, aparece em oitavo lugar em um ranking divulgado pela Pageanthology, plataforma especializada em concursos de beleza.

Natural de Curitiba (PR) e representante da Ilha do Mel, Marcella ficou atrás de candidatas de Cuba, Chile, Porto Rico, Filipinas, Venezuela, Espanha e Myanmar. A lista é independente e não tem relação oficial com a organização do Miss Universo.

A competição será realizada em 24 de novembro, em Porto Rico, com cerca de 130 países participantes. Até lá, a brasileira terá uma rotina de preparação internacional, incluindo treinamentos de oratória e inglês nos Estados Unidos e aulas de passarela na Tailândia. O Brasil busca a terceira coroa de sua história no concurso.

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