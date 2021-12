Brasil não emplaca nenhum bar entre os 50 melhores do mundo

Desde 2009, o ranking anual World’s 50 Best Bars contabiliza os votos de mais de 600 especialistas espalhados pelo mundo para indicar quais são os melhores endereços para os amantes da coquetelaria autoral. A edição deste ano acaba de ser divulgada e o Brasil, mais uma vez, não conseguiu emplacar nenhum bar entre os 50 melhores.

O londrino Connaught Bar repetiu a dose e manteve o topo do ranking. Localizado no cinco estrelas Connaught Hotel, é comandado pelo mixologista Agostino Perrone e se tornou connhecido pelo drinque Martini for Two, que usa um gin elaborado na casa. O Tayēr + Elementary, também em Londres, ficou sem segundo lugar. Inaugurado em 2019, conquistou os jurados com uma mistura de coquetéis casuais e criações mais experimentais. O Paradiso, de Barcelona, fecha o pódio, com seu Volcano Negroni, servido ao lado de um pequeno vulcão de gelo seco.

O Brasil só aparece na versão expandida do ranking, que lista os 100 melhores endereços. O japonês Tan Tan, em São Paulo, aparece na 87ª posição. O País já teve outros representantes em edições anteriores da lista, como o Frank Bar, localizado no recentemente fechado Maksoud Plaza, que figurou entre os 100 mais em três ocasiões. Em 2019, o Guilhotina, na região de Pinheiros, ficou em 15º lugar, a melhor colocação nacional até agora.

Enquanto isso, a cidade de Buenos Aires, na Argentina, tem três bares entre os 50 melhores. O Florería Atlántico ficou em 8º, seguido pelo Presidente, em 21º, e o Tres Monos, em 33º. A Cidade do México também aparece com três: a Licorería Limantour, em 6º, o Handshake Speakeasy, em 25º, e o Baltra Bar, em 38º.

As outras casas estão espalhadas pelos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia. Entre os 50 melhores, 18 são novatos. Bares bastante tradicionais, como o Dante, em Nova York, eleito o número 1 em 2019 e o segundo melhor em 2020, caiu para a 30ª posição.

Confira a lista dos 50 melhores bares:

1. Connaught Bar, Londres

2. Tayēr + Elementary, Londres

3. Paradiso, Barcelona

4. The Clumsies, Atenas

5. Florería Atlántico, Buenos Aires

6. Licorería Limantour, Cidade do México

7. Coa, Hong Kong

8. El Copitas, São Petesburgo

9. Jigger & Pony, Cingapura

10. Katana Kitten, Nova York

11. Two Schmucks, Barcelona

12. Hanky Panky, Cidade do México

13. Insider Bar, Moscou

14. Baba au Rum, Atenas

15. Manhattan, Cingapura

16. Atlas, Cingapura

17. Zuma, Dubai

18. The SG Club, Tóquio

19. Drink Kong, Roma

20. 1930, Milão

21. Presidente, Buenos Aires

22. Maybe Sammy, Sidney

23. Cantina OK!, Sidney

24. Salmon Guru, Madri

25. Handshake Speakeasy, Cidade do México

26. No Sleep Club, Cingapura

27. Camparino in Galleria, Milão

28. Café La Trova, Miami

29. Little Red Door, Paris

30. Dante, Nova York

31. Kwānt, Londres

32. Bar Benfiddich, Tóquio

33. Tres Monos, Buenos Aires

34. Attaboy, Nova York

35. Lucy’s Flower Shop, Estocolmo

36. MO Bar, Cingapura

37. Sips, Barcelona

38. Baltra Bar, Cidade do México

39. Sober Company, Xangai

40. Tjoget, Estocolmo

41. Epic, Xangai

42. Charles H, Seul

43. Tippling Club, Cingapura

44. Above Board, Melbourne

45. Galaxy Bar, Dubai

46. Re, Sidney

47. Sidecar, Nova Délhi

48. Union Trading Company, Xangai

49. DarkSide, Hong Kong

50. Quinary, Hong Kong