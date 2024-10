Brasil Game Show 2024 começa hoje para o público; saiba tudo sobre o evento

O maior evento de games da América Latina, a Brasil Game Show, terá o primeiro dia de atividades para todos os visitantes nesta quinta-feira, 10. A BGS abriu as portas no dia de ontem 9 para imprensa, convidados, criadores de conteúdo, influencers, expositores e VIPs. Em sua 15ª edição, a feira já contou com mais de 2 milhões de pessoas durante os anos e terá mais de 400 expositores em 2024, além de campeonatos de eSports, shows musicais, lançamentos de novos games, áreas temáticas, convidados internacionais e testes de jogos que ainda não foram lançados.

Criada em 2009, a Brasil Game Show começou com o nome de Rio Game Show e era realizada na cidade do Rio até 2012, quando se mudou para São Paulo.

Os ingressos para o sábado, 12, já estão esgotados, porém ingressos para os demais dias podem ser adquiridos no site brasilgameshow.com.br/ingressos/.

Quando acontece a Brasil Game show 2024?

A Brasil Game Show 2024 acontece entre os dias 9 e 13 de outubro, de 13h às 21h.

Onde acontece a Brasil Game show 2024?

Expo Center Norte Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo/SP.

Quanto custam os ingressos para a Brasil Game show 2024?

O valor dos ingressos varia entre R$139 e R$2.649 e podem ser adquirido no site brasilgameshow.com.br/ingressos/.