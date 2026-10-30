Brasil antecipa homenagens aos cinquenta anos sem Elvis com exposição e concerto

Os 50 anos da morte de Elvis Presley, em agosto de 2027, já movimentam o calendário cultural brasileiro. A Elvis Presley Enterprises, empresa que administra o legado do cantor, traz ao país dois eventos oficiais: uma exposição com peças dos arquivos de Graceland, a mansão onde ele viveu em Memphis, e uma nova turnê de Elvis in Concert, espetáculo em que o cantor aparece no telão acompanhado por músicos ao vivo.

A escolha do Brasil tem lógica de mercado. São Paulo é hoje a quarta cidade do mundo com mais ouvintes mensais de Elvis no Spotify. O interesse vai além do streaming. Em 2012, São Paulo recebeu The Elvis Experience, então a maior exposição sobre o cantor já feita fora de Graceland. Na abertura, Priscilla Presley contou que, entre os fãs que fizeram vigília em Graceland no aniversário de morte daquele ano, mais de 400 eram brasileiros.

A nova exposição, Elvis – Direto de Graceland, chega depois de uma longa temporada em Londres. Uma versão da mostra estreou em outubro de 2023 no Arches London Bridge, espaço montado em túneis vitorianos ao lado da estação de London Bridge. A temporada inicial era de dez semanas, mas foi prorrogada três vezes e só terminou em setembro de 2024. No Brasil, a abertura é nesta sexta-feira, 30, no Multiverso Experience, em Porto Alegre, onde ficará até o final de novembro. Em 2027, a mostra segue para São Paulo e Curitiba.

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São mais de 400 itens originais, entre figurinos de palco, instrumentos, prêmios, roteiros de filmes, a Ferrari Dino GT4 de 1975 e o MG Roadster de 1959 vermelho que apareceu em Feitiço Havaiano (1961). A seleção também abre espaço para o Elvis longe dos holofotes, com o uniforme do Exército, o de futebol americano, roupas e joias do dia a dia, móveis e livros da casa.

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Já o concerto em tributo ao cantor tinha passado pelo Brasil pela primeira vez em 2012, quando reuniu mais de 50 000 pessoas no Ginásio do Ibirapuera e no Maracanãzinho. O espetáculo usa a voz original de Elvis e imagens restauradas dos especiais de TV ‘68 Comeback Special e Aloha from Hawaii (1973) e dos filmes Elvis é Assim (1970) e Elvis on Tour (1972).

No palco, uma orquestra de 30 músicos reproduz a formação dos shows do cantor. Entre eles está o baixista Jerry Scheff, que integrou a TCB Band, banda de apoio de Elvis, de 1969 a 1977, e gravou também com Bob Dylan, Roy Orbison e o The Doors. O repertório tem mais de 35 músicas, como Burning Love, Suspicious Minds, My Way e Can’t Help Falling in Love. Depois de São Paulo, onde estreou no dia 23, a turnê passa por Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.

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