Após o anúncio de Robert Pattinson como o próximo James Bond dos cinemas, Brad Pitt se ofereceu para interpretar o arqui-inimigo do icônico 007 durante o evento de estreia de seu novo filme As Novas Desventuras de Cliff Booth, na noite desta segunda-feira, 16. O ator descobriu a escalação de Pattinson ao vivo durante uma entrevista e se mostrou contente com a escolha. “É isso mesmo?! Sabe de uma coisa? Adorei a ideia”, disse Pitt ao Extra TV no tapete vermelho. “Adoro o que ele tem feito. Adoro as escolhas dele, acho que ele é autêntico. Ótimo, boa escolha.”

Em seguida, o astro vencedor do Oscar foi questionado se aceitaria interpretar o vilão na próxima produção da franquia, ao que respondeu de maneira bem humorada. “Robert! Denis!”, brincou piscando exageradamente para a câmera, convocando o ator e o diretor do próximo filme, Denis Villeneuve. “Sabe, eu gostaria de fazer isso”, afirmou. “Eu toparia. Quer dizer, meu amigo Javier [Bardem] fez isso tão bem. É uma tarefa difícil, mas eu aceitaria”, concluiu.

O novo filme de James Bond será produzido pela Amazon MGM Studios, que assumiu o controle criativo da franquia dos produtores de longa data Michael G. Wilson e Barbara Broccoli em 2025. Javier Bardem assumiu o papel do vilão do espião em 007 – Operação Skyfall, lançado em 2012, atuando ao lado de Daniel Craig, que viveu o protagonista durante 15 anos, ao longo de cinco filmes da franquia.

Nas últimas décadas, o antagonista de James Bond já chegou a ser interpretado por Christopher Walken, Jonathan Pryce, Mads Mikkelsen, Christoph Waltz e Rami Malek, tendo sido o ator Joseph Wiseman o primeiro deles no filme 007 Contra o Satânico Dr. No, de 1962. Ao ser perguntado novamente sobre o mesmo assunto no evento, Pitt foi ainda mais direto: “Me contratem para o papel de vilão. Chamem o Denis Villeneuve para o celular de flip, vamos nessa!”

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