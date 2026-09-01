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Cultura

Brad Pitt, Nicole Kidman e mais estrelas dominam estreias de setembro nos cinemas

Títulos badalados do mês são protagonizados por alguns dos nomes mais célebres da Geração X

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 09h42 | Atualizado em 1 set 2026, 10h49
À esquerda, um homem barbudo de óculos escuros, boné e jaqueta segura um mastro, com um pastor alemão ao lado, em um lago montanhoso. À direita, uma mulher de cabelos ruivos e vestido preto segura um gato preto peludo, em um jardim com folhagens e flores brancas
Brad Pitt em 'Coração Selvagem' e Nicole Kidman em 'Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor' (//Divulgação)
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Das peripécias místicas de Nicole Kidman e Sandra Bullock até a sobrevivência de Brad Pitt na selva, passando pelas decisões delicadas que Brendan Fraser deve tomar em meio à Segunda Guerra Mundial, as estreias de setembro resgatam alguns dos maiores astros dos anos 1990 em tramas dedicadas a públicos diversos. Confira seis dos principais títulos por vir:

Pressão
Quando: 3 de setembro

Amparado por um time de meteorologistas, o célebre general Dwight D. Eisenhower (1890-1969) traçou a incursão de mais de 150 000 soldados nas praias da Normandia em 6 de junho de 1944 no que foi chamado de “Operação Overlord”, mas ficou mais conhecido como “Dia D”. A ação abriu a frente terrestre dos Aliados garantindo, no ano seguinte, a vitória contra a Alemanha nazista. O bastidor desse planejamento conduz o filme estrelado pelos premiados Brendan Fraser e Andrew Scott.

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor
Quando: 10 de setembro

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Quase 30 anos após o primeiro filme em que Nicole Kidman e Sandra Bullock interpretaram irmãs feiticeiras, a dupla se reúne para contar a história de como suas personagens lidam com o amadurecimento místico da caçula da família, Kylie (Joey King). O mergulho da jovem no mundo da bruxaria desenterra antigos segredos do clã e traz de volta a maldição hereditária que condena qualquer pretendente das mulheres Owens à morte.

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Procurando Emily
Quando: 17 de setembro

Grande sucesso de crítica no hemisfério norte, esta é a comédia romântica mais elogiada do ano, apontada como boa sátira de tendências comportamentais contemporâneas, além de palanque fortuito para seus atores protagonistas. Na trama, o músico Owen (Spike Fearn) se apaixona à primeira vista, mas a amada comete um erro de digitação e não lhe fornece o número de telefone apropriado. Determinado a reencontrá-la, ele encabeça uma busca mirabolante com a ajuda de uma estudante de psicologia que busca provar que o amor é uma forma de insanidade.

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Resident Evil
Quando: 17 de setembro

Depois de sete filmes live-action detonados pela crítica, a saga de videogames tem a chance de emplacar seu primeiro longa-metragem prestigioso com ajuda do diretor Zach Cregger, de A Hora do Mal (2025). Com tato para o equilíbrio entre medo e humor, o cineasta promete reduzir a escala da trama e entreter tanto fãs quanto leigos ao contar a história de um entregador de medicamentos que tromba com mortos-vivos sanguinolentos dentro de uma noite escura.

Coração Selvagem
Quando: 24 de setembro

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De volta ao cinema de ação, Brad Pitt vive um soldado desafortunado que se vê preso em uma região selvagem do Alasca, acompanhado apenas por seu cão de combate. Juntos, eles sobrevivem às ameaças da natureza, piores do que qualquer guerra que enfrentaram antes.

A Ilha Esquecida
Quando: 24 de setembro

Para as crianças, a DreamWorks prepara um novo título dos mesmos diretores de Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022) —

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Joel Crawford e Januel Mercado, que revitalizaram o estúdio ao misturar elementos da animação 2D e 3D. Desta vez, a história é sobre duas melhores amigas que viajam para um mundo mágico às vésperas de partir para a faculdade. Lá, elas devem passar por múltiplas provações a fim de encontrar uma saída e evitar que esqueçam a terra mundana de onde vieram.

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