Bono revela bastidores de música com Dolly Parton: ‘Nem consigo ouvi-la’

O U2 anunciou nesta quinta-feira, 24, seu 16º álbum de estúdio, Carnaval de Luz, que será lançado em 13 de novembro e trará a última gravação da carreira de Dolly Parton. A cantora, que morreu em 25 de agosto, aos 80 anos, registrou os vocais de Torn, faixa que encerra o disco, em junho, quando já estava em tratamento contra um câncer. “Quando ela adoeceu, saiu da cama para cantar essa música”, disse Bono à Rolling Stone. “E dá para perceber isso. Eu nem consigo ouvi-la agora.”

A parceria nasceu de outro convite. Bono queria Dolly em um projeto paralelo inspirado na música folk irlandesa e mostrou a ela alguns esboços por telefone. “Ela disse: ‘Isso é um pouco irlandês demais para mim’”, lembrou o vocalista. Na mesma conversa, Dolly ofereceu uma canção própria, Torn, e sugeriu que a banda a levasse para outro caminho.

Bono e Johnny McDaid, do Snow Patrol, reescreveram a letra, que passou a falar de uma mãe que vê a família se desfazer. Dolly divide os créditos de composição com o U2 e McDaid. “Ela cantou com toda a alma”, disse Bono. “Não consigo acreditar que aquela é uma mulher de 80 anos.”

A cantora ouviu a versão final antes de morrer. “Ela estava muito orgulhosa da sua performance vocal e da gravação. Ficou encantada com o resultado”, disse o produtor do álbum, Jacknife Lee. “Estávamos muito nervosos, com medo de que ela não aprovasse ou se sentisse desconfortável, mas ela adorou.”