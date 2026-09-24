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Cultura

Bono revela bastidores de música com Dolly Parton: ‘Nem consigo ouvi-la’

Cantora de country gravou faixa 'Torn' quando já estava em tratamento contra um câncer

Por Lucas Almeida 24 set 2026, 18h04
Dolly Parton, loira, sorri em casaco branco com detalhes rosa, unhas pink e anel. Bono, de chapéu preto e óculos redondos, sorri de perfil, usando jaqueta escura e colar colorido.
Dolly Parton e Bono Vox (@u2/@dollyparton/Instagram)
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O U2 anunciou nesta quinta-feira, 24, seu 16º álbum de estúdio, Carnaval de Luz, que será lançado em 13 de novembro e trará a última gravação da carreira de Dolly Parton. A cantora, que morreu em 25 de agosto, aos 80 anos, registrou os vocais de Torn, faixa que encerra o disco, em junho, quando já estava em tratamento contra um câncer. “Quando ela adoeceu, saiu da cama para cantar essa música”, disse Bono à Rolling Stone. “E dá para perceber isso. Eu nem consigo ouvi-la agora.”

A parceria nasceu de outro convite. Bono queria Dolly em um projeto paralelo inspirado na música folk irlandesa e mostrou a ela alguns esboços por telefone. “Ela disse: ‘Isso é um pouco irlandês demais para mim’”, lembrou o vocalista. Na mesma conversa, Dolly ofereceu uma canção própria, Torn, e sugeriu que a banda a levasse para outro caminho.

Bono e Johnny McDaid, do Snow Patrol, reescreveram a letra, que passou a falar de uma mãe que vê a família se desfazer. Dolly divide os créditos de composição com o U2 e McDaid. “Ela cantou com toda a alma”, disse Bono. “Não consigo acreditar que aquela é uma mulher de 80 anos.”

A cantora ouviu a versão final antes de morrer. “Ela estava muito orgulhosa da sua performance vocal e da gravação. Ficou encantada com o resultado”, disse o produtor do álbum, Jacknife Lee. “Estávamos muito nervosos, com medo de que ela não aprovasse ou se sentisse desconfortável, mas ela adorou.”

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