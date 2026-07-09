Bonnie Tyler, voz do hit ‘Total Eclipse of the Heart’, morre aos 75 anos

A cantora galesa Bonnie Tyler morreu nesta quarta-feira, 8, aos 75 anos. A informação foi confirmada pela família e pela equipe da artista em comunicado divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. Tyler estava internada em um hospital em Faro, no sul de Portugal, onde tratava complicações decorrentes de uma doença após passar por uma cirurgia intestinal de emergência.

“A família e a equipe de Bonnie estão profundamente consternadas em anunciar que ela morreu de forma inesperada, durante a noite, em um hospital de Portugal, em decorrência da doença que estava tratando”, informou a nota. A artista estava hospitalizada desde o fim de abril e chegou a permanecer em coma induzido durante o tratamento. No mês passado, um porta-voz informou que ela havia deixado o coma, mas seguia debilitada.

Dona de uma das vozes mais marcantes da música pop, Bonnie Tyler alcançou fama internacional no início dos anos 1980 com o álbum Faster Than the Speed of Night. O disco, lançado em 1983, apresentou ao mundo o sucesso “Total Eclipse of the Heart”, composição de Jim Steinman que chegou ao topo das paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido e se tornou a música mais conhecida da carreira da cantora.

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A cantora também emplacou o clássico “Holding Out for a Hero” logo em seguida. Ambas as faixas se tornaram trilhas sonoras frequentes em filmes, séries de televisão e comerciais de grande alcance.

A voz rouca que se transformou em sua principal marca registrada surgiu de forma inesperada. Em 1977, Bonnie Tyler passou por uma cirurgia nas cordas vocais e, contrariando a recomendação médica de repouso, forçou a voz pouco depois do procedimento. O episódio alterou permanentemente seu timbre, característica que acabaria definindo seu estilo artístico.

Nascida como Gaynor Hopkins no País de Gales, filha de um mineiro e de uma dona de casa, a cantora decidiu seguir carreira ainda na infância. O nome artístico Bonnie Tyler foi escolhido pela própria artista, que combinou nomes encontrados em um jornal. Ela era casada com o empresário Robert Sullivan desde 1973 e não teve filhos.

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Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Bonnie Tyler também representou o Reino Unido no Eurovision Song Contest, em 2013, e recebeu da coroa britânica o título de membro da Ordem do Império Britânico em reconhecimento à contribuição para a música.