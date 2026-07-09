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Cultura

Bonnie Tyler, voz do hit ‘Total Eclipse of the Heart’, morre aos 75 anos

Galesa, conhecida pelo hit 'Total Eclipse of the Heart', foi internada em maio, quando passou por uma cirurgia de emergência e foi colocada em coma induzido

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 07h21 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h26
Bonnie Tyler
A cantora britânica Bonnie Tyler durante apresentação em 3 de maio de 2025, em Berlim, Alemanha (Jakubaszek/Redferns/Getty Images)
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Bonnie Tyler, voz do hit ‘Total Eclipse of the Heart’, morre aos 75 anos Priorizar nos meus resultados Google
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A cantora galesa Bonnie Tyler morreu nesta quarta-feira, 8, aos 75 anos. A informação foi confirmada pela família e pela equipe da artista em comunicado divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. Tyler estava internada em um hospital em Faro, no sul de Portugal, onde tratava complicações decorrentes de uma doença após passar por uma cirurgia intestinal de emergência.

“A família e a equipe de Bonnie estão profundamente consternadas em anunciar que ela morreu de forma inesperada, durante a noite, em um hospital de Portugal, em decorrência da doença que estava tratando”, informou a nota. A artista estava hospitalizada desde o fim de abril e chegou a permanecer em coma induzido durante o tratamento. No mês passado, um porta-voz informou que ela havia deixado o coma, mas seguia debilitada.

Dona de uma das vozes mais marcantes da música pop, Bonnie Tyler alcançou fama internacional no início dos anos 1980 com o álbum Faster Than the Speed of Night. O disco, lançado em 1983, apresentou ao mundo o sucesso “Total Eclipse of the Heart”, composição de Jim Steinman que chegou ao topo das paradas dos Estados Unidos e do Reino Unido e se tornou a música mais conhecida da carreira da cantora.

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A cantora também emplacou o clássico “Holding Out for a Hero” logo em seguida. Ambas as faixas se tornaram trilhas sonoras frequentes em filmes, séries de televisão e comerciais de grande alcance.

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A voz rouca que se transformou em sua principal marca registrada surgiu de forma inesperada. Em 1977, Bonnie Tyler passou por uma cirurgia nas cordas vocais e, contrariando a recomendação médica de repouso, forçou a voz pouco depois do procedimento. O episódio alterou permanentemente seu timbre, característica que acabaria definindo seu estilo artístico.

Nascida como Gaynor Hopkins no País de Gales, filha de um mineiro e de uma dona de casa, a cantora decidiu seguir carreira ainda na infância. O nome artístico Bonnie Tyler foi escolhido pela própria artista, que combinou nomes encontrados em um jornal. Ela era casada com o empresário Robert Sullivan desde 1973 e não teve filhos.

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Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, Bonnie Tyler também representou o Reino Unido no Eurovision Song Contest, em 2013, e recebeu da coroa britânica o título de membro da Ordem do Império Britânico em reconhecimento à contribuição para a música.

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