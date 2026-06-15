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Cultura

Bonnie Tyler acorda de coma após um mês internada por causa de parada cardíaca

Artista britânica passou por cirurgia intestinal de emergência em 7 de maio

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 13h49
Bonnie Tyler
A cantora britânica Bonnie Tyler durante apresentação em 3 de maio de 2025, em Berlim, Alemanha (Jakubaszek/Redferns/Getty Images)
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Bonnie Tyler acorda de coma após um mês internada por causa de parada cardíaca Priorize VEJA no Google

Internada em um hospital português há quase um mês, a cantora Bonnie Tyler acordou de um coma induzido após ter sofrido uma parada cardíaca no início de maio. A equipe da cantora britânica, de 75 anos, divulgou uma atualização nesta segunda-feira, 15, sobre seu estado de saúde.

“Bonnie não está mais em coma, mas continua gravemente doente”, disse um representante. A artista foi internada na Unidade de Terapia Intensiva em Faro, no sul de Portugal, após passar por uma cirurgia intestinal de emergência. Em 8 de maio, foi induzida a um coma para facilitar a recuperação depois de complicações, segundo um comunicado divulgado na ocasião.

Nascida como Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler é do País de Gales e ganhou fama internacional após lançar hits no fim da década de 1970 e 1980 como It’s a Heartache, Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero. Em 2023, foi nomeada Membro da Ordem do Império Britânico por serviços prestados à música, em uma homenagem realizada pelo rei Charles.

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