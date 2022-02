Boicote ao Spotify agora une Crosby, Stills, Nash e Young

Os músicos David Crosby e Stephen Stills se juntaram aos companheiros de banda Neil Young e Graham Nash no boicote ao Spotify, solicitando que as gravadoras retirem suas músicas da plataforma.

Em uma declaração unificada, os ex-membros do grupo Crosby, Stills, Nash & Young declararam apoio a Young, e vocalizaram o pedido para que as canções sejam retiradas da plataforma. “Embora sempre valorizemos pontos de vista alternativos, espalhar desinformação conscientemente durante essa pandemia global tem consequências mortais. Até que uma ação real seja tomada para mostrar que a preocupação com a humanidade deve ser equilibrada com o comércio, não queremos que nossa música – ou a música que fizemos juntos – esteja na mesma plataforma”, diz a nota.

O pedido de retirada inclui os projetos em grupo do quarteto, do trio Crosby, Stills & Nash e da dupla Crosby-Nash, assim como os trabalhos solos de cada um deles. Joni Mitchell, amiga e colaboradora dos músicos desde os anos 1960, também tirou as músicas da plataforma em solidariedade a Young, que pediu para ser excluído do streaming depois que o Spotify decidiu manter no ar o podcast de Joe Rogan acusado de negacionismo por mais de 200 profissionais da saúde.