Bob Dylan ganhará museu com peças raras e versões inéditas de músicas

O cantor e compositor americano Bob Dylan vai ganhar um museu em sua homenagem na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. Batizado de Bob Dylan Center, o local contará com mais de 100.000 itens que abrangerão os 60 anos de carreira do artista, vencedor do prêmio Nobel de literatura em 2016.

Quando for inaugurado em 10 de maio de 2022, o museu exibirá letras manuscritas, fotografias e vídeos de apresentações raros, além de gravações inéditas, como uma versão de Don’t Think Twice, It’s All Right (ouça um trecho aqui), gravada por ele em 1962 em um apartamento de amigos. O próprio prédio, que tem três andares, já será uma atração a parte, com uma imensa fotografia de Dylan, feita em 1965 por Jerry Schatzberg, estampada na fachada.

O local terá fotos, vídeos e painéis onde os visitantes poderão interagir com a obra de Dylan, que neste ano completa 80 anos. A abertura coincidirá com a conclusão da catalogação e digitalização de um arquivo de peças de Dylan adquirido pela Fundação George Kaiser e a Universidade de Tulsa, em 2016. Além de exposições permanentes, o espaço também exibirá mostras itinerantes e temporárias e abrigará uma área de pesquisa sobre a vida e obra do compositor.

Veja como será o museu: