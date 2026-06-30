OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

BNDES prepara patrocínio cultural inédito para impulsionar filmes e festivais nacionais

Edital destina 10,8 milhões de reais ao setor audiovisual, com foco em descentralização regional

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 08h30
Sala de cinema em Brasília
BNDES vai patrocinar 15 filmes e 3 festivais até 2027 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
BNDES prepara patrocínio cultural inédito para impulsionar filmes e festivais nacionais Priorize VEJA no Google

O setor audiovisual brasileiro será beneficiado por um novo edital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A iniciativa prevê o aporte de 10,8 milhões de reais em patrocínio, este valor que deverá ser dividido entre quinze filmes e três festivais de cinema. As produções e os eventos têm o compromisso de exibição pública ou realização em 2027.

Pela primeira vez, o patrocínio cultural do BNDES vai adotar uma estratégia de indução regional. Na prática, esse critério promove a descentralização dos investimentos na cadeia do audiovisual no país, com o estabelecimento de vagas exclusivas para proponentes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal. O objetivo principal é ampliar as narrativas e permitir uma representação mais fiel da pluralidade artística e cultural brasileira.

O edital contempla diversos formatos. Na categoria que inclui os filmes, competem animações, documentários, ficções com foco no grande público e também na crítica especializada. No caso dos festivais de cinema, poderão participar os eventos que exibem curtas, médias e longas-metragens, que sejam compostos predominantemente por conteúdos com origem no audiovisual nacional.

Siga

Mas todos os proponentes precisam cumprir obrigatoriamente uma “contrapartida icônica”, ou seja, esses projetos precisam gerar um benefício cultural com um significado profundo e duradouro para toda a sociedade.

Continua após a publicidade

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, avalia que a seleção pública valoriza a diversidade de vozes e trabalhadores do setor, além de reconhecer a agenda do audiovisual brasileiro como um “importante vetor de desenvolvimento econômico, com potencial de geração de empregos qualificados e ganhos de projeção internacional”.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apoiou mais de 400 obras audiovisuais por meio de editais entre 1995 e 2017. Após nove anos, a instituição retomou com sucesso, em 2025, os editais dirigidos ao cinema, quando apoiou integralmente 25 longas-metragens de produção independente, com aporte estimado em 15 milhões de reais.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
BNDES
Cinema Brasileiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).