BNDES prepara patrocínio cultural inédito para impulsionar filmes e festivais nacionais

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O BNDES lança um novo edital de R$ 10,8 milhões para o setor audiovisual, apoiando 15 filmes e 3 festivais. A iniciativa inova com fomento regional, garantindo diversidade de narrativas pelo país. Os projetos devem ter exibição até 2027 e gerar impacto cultural duradouro. Entenda os detalhes dessa importante retomada.

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O setor audiovisual brasileiro será beneficiado por um novo edital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A iniciativa prevê o aporte de 10,8 milhões de reais em patrocínio, este valor que deverá ser dividido entre quinze filmes e três festivais de cinema. As produções e os eventos têm o compromisso de exibição pública ou realização em 2027.

Pela primeira vez, o patrocínio cultural do BNDES vai adotar uma estratégia de indução regional. Na prática, esse critério promove a descentralização dos investimentos na cadeia do audiovisual no país, com o estabelecimento de vagas exclusivas para proponentes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal. O objetivo principal é ampliar as narrativas e permitir uma representação mais fiel da pluralidade artística e cultural brasileira.

O edital contempla diversos formatos. Na categoria que inclui os filmes, competem animações, documentários, ficções com foco no grande público e também na crítica especializada. No caso dos festivais de cinema, poderão participar os eventos que exibem curtas, médias e longas-metragens, que sejam compostos predominantemente por conteúdos com origem no audiovisual nacional.

Mas todos os proponentes precisam cumprir obrigatoriamente uma “contrapartida icônica”, ou seja, esses projetos precisam gerar um benefício cultural com um significado profundo e duradouro para toda a sociedade.

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O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, avalia que a seleção pública valoriza a diversidade de vozes e trabalhadores do setor, além de reconhecer a agenda do audiovisual brasileiro como um “importante vetor de desenvolvimento econômico, com potencial de geração de empregos qualificados e ganhos de projeção internacional”.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social apoiou mais de 400 obras audiovisuais por meio de editais entre 1995 e 2017. Após nove anos, a instituição retomou com sucesso, em 2025, os editais dirigidos ao cinema, quando apoiou integralmente 25 longas-metragens de produção independente, com aporte estimado em 15 milhões de reais.

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