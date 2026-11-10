Blogueirinha detona João Vicente após ator tentar censurar pergunta no Multishow
Apresentadora desabafou ao vivo durante entrevista com Gracyanne Barbosa, apontada como affair do humorista, que rebateu acusação
Blogueirinha, apresentadora do programa Blogueirinha Entrevista, do Multishow, detonou o ator João Vicente de Castro pela tentativa de censurar uma pergunta à convidada Gracyanne Barbosa, que havia sido apontada como affair do humorista. Embora seja exibido pelo canal do Grupo Globo, a atração é produzida pelo Porta dos Fundos, coletivo de humor do qual Castro é sócio.
A acusação de Blogueirinha aconteceu quando ela perguntou para Gracyanne Barbosa sobre os rumores que ela teria tido um relacionamento com o comediante, boato que circulou nas redes sociais em outubro de 2025. A influenciadora digital e fisiculturista negou a relação amorosa. “Nunca namoramos”, afirmou a ex-mulher do cantor Belo. Foi então que a apresentadora aproveitou para reclamar ao vivo da suposta tentativa de interferência em seu roteiro.
“Até porque ele mesmo pediu para não colocar isso no roteiro, acredita? Não sei por que o roteiro chegou até ele, porque ele não é meu chefe. O Porta dos Fundos é a produtora que faz. Ele não tem nada a ver com meu roteiro. É uma reclamação que eu quero fazer aqui ao vivo, tá, gente? Eu não sei por que o roteiro chegou até o João Vicente. O João Vicente não é dono do Porta dos Fundos e, se for, problema é dele também, porque eu trabalho para o Multishow, para Globo, para o Grupo Globo, tá?”, ressaltou Blogueirinha.