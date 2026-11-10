Blogueirinha detona João Vicente após ator tentar censurar pergunta no Multishow

Blogueirinha, apresentadora do programa Blogueirinha Entrevista, do Multishow, detonou o ator João Vicente de Castro pela tentativa de censurar uma pergunta à convidada Gracyanne Barbosa, que havia sido apontada como affair do humorista. Embora seja exibido pelo canal do Grupo Globo, a atração é produzida pelo Porta dos Fundos, coletivo de humor do qual Castro é sócio.

A acusação de Blogueirinha aconteceu quando ela perguntou para Gracyanne Barbosa sobre os rumores que ela teria tido um relacionamento com o comediante, boato que circulou nas redes sociais em outubro de 2025. A influenciadora digital e fisiculturista negou a relação amorosa. “Nunca namoramos”, afirmou a ex-mulher do cantor Belo. Foi então que a apresentadora aproveitou para reclamar ao vivo da suposta tentativa de interferência em seu roteiro.

“Até porque ele mesmo pediu para não colocar isso no roteiro, acredita? Não sei por que o roteiro chegou até ele, porque ele não é meu chefe. O Porta dos Fundos é a produtora que faz. Ele não tem nada a ver com meu roteiro. É uma reclamação que eu quero fazer aqui ao vivo, tá, gente? Eu não sei por que o roteiro chegou até o João Vicente. O João Vicente não é dono do Porta dos Fundos e, se for, problema é dele também, porque eu trabalho para o Multishow, para Globo, para o Grupo Globo, tá?”, ressaltou Blogueirinha.