Binta manipula Jendal: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 5
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 113 – quarta-feira, 5
Binta manipula Jendal para que anule seu casamento com Alika. Diógenes pede que Manoel faça o trabalho de Mirinho em segredo. Tonho se aconselha com Viriato sobre Lúcia/Alika e Omar. Fuad se interessa por Belmira. Salma e Fuad procuram Viriato para marcar a data do casamento. Alika e Teresa enviam dinheiro para Dumi em Batanga. Jendal afirma a Chinua que, mesmo anulando seu casamento, não desistirá de punir Alika com a morte. Virgínia ouve quando Casemiro comenta com Graça sobre a paixão de Mirinho por Lúcia/Alika. Ana Maria conta a Manoel que a promoção de Mirinho foi arquitetada por Diógenes. Virgínia permite que Sebastião a beije. José aprova uma ideia de Omar, que confronta Tonho.