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Cultura

Binta elogia Jendal: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 28

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 06h00
A Nobreza do Amor: Jendal captura família real de Batanga
A Nobreza do Amor: Jendal captura família real de Batanga (/ TV Globo/Reprodução)
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Binta elogia Jendal: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 28 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 106 – terça-feira, 28

Embriagado, Mirinho confronta Tonho, que o leva para casa. Mirinho afirma a sua família que ama Lúcia/Alika, e Casemiro tenta se desculpar com Tonho. Virgínia estranha a ausência de Mirinho, e chantageia Diógenes. Alika se surpreende ao saber que Tonho decidiu comprar terras para os dois. Omar chega a Recife. As famílias de Salma e Fuad celebram seu noivado oficial, apesar do desconforto da moça. Binta faz elogios a Jendal. Dumi pergunta a Kênia se ela está pronta para romper de vez com Jendal. Sebastião conta a Virgínia sobre a embriaguez de Mirinho. Virgínia avisa a Mirinho que eles deixarão Barro Preto. Viriato repreende Diógenes por suspender o castigo de Virgínia. Jendal recebe um telegrama de Malungo.

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