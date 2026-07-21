Binta é eleita rainha: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 21
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 100 – terça-feira, 21
Jendal é duro com Kênia, e a mantém refém em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, e Akin a conforta. Ana Maria sugere que Manoel fale com Casemiro sobre o namoro dos dois. Dona Menina refuta a solicitação de Bartô de fazer uma imagem de santa para Veneranda. Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na igreja. Virgínia se descontrola e ofende Lúcia/Alika, que acaba se defendendo das investidas agressivas da rival. Diógenes pede desculpas a Lúcia/Alika em nome de Virgínia. Pressionado, Manoel pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Binta é escolhida rainha de Batanga.