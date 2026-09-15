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Cultura

Binta comemora: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 15/09

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 06h00
Três atores, um homem negro, uma mulher negra e um homem branco, posam em um cenário interno. O homem negro à esquerda veste jaqueta jeans estampada. A mulher no centro usa colete rosa, blusa branca e tranças longas. O homem branco à direita veste terno azul-marinho e camisa branca. Todos olham para frente com expressão séria
Ronald Sotto, Alika e Rodrigo Simas em 'A Nobreza do Amor' (Angélica Goudinho/TV Globo)
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Binta comemora: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 15/09 Priorizar nos meus resultados Google

 Capítulo 148  – terça-feira, 15

Binta comemora com Pascoal a decisão de Jendal de se abster temporariamente do trono de Batanga para ir ao encontro de Alika. Kênia reforça com Chinua que Alika deve ser avisada sobre a ida de Jendal para o Brasil. Onildo constata que Niara está doente e não poderá viajar. Marta mostra a Teresa o vestido de noiva que desenhou para Virgínia. Vitalino comenta com Ana Maria que Januário gostará da presença da professora em sua casa. Tonho acompanha Alika no hospital, e Onildo informa que o estado de Niara é grave. Jendal parte para o Brasil.

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TAGS:
A Nobreza do Amor
Resumo de novela
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