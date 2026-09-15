Binta comemora: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 15/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 148 – terça-feira, 15
Binta comemora com Pascoal a decisão de Jendal de se abster temporariamente do trono de Batanga para ir ao encontro de Alika. Kênia reforça com Chinua que Alika deve ser avisada sobre a ida de Jendal para o Brasil. Onildo constata que Niara está doente e não poderá viajar. Marta mostra a Teresa o vestido de noiva que desenhou para Virgínia. Vitalino comenta com Ana Maria que Januário gostará da presença da professora em sua casa. Tonho acompanha Alika no hospital, e Onildo informa que o estado de Niara é grave. Jendal parte para o Brasil.