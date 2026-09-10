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Cultura

Billy Joel revela cirurgia no cérebro: ‘Não se preocupem comigo’

O 'Piano Man' foi diagnosticado com uma condição incomum em 2025, aos 76 anos

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 09h41 | Atualizado em 10 set 2026, 10h12
Billy Joel
Show de Billy Joel em Uncasville, Connecticut, em 2025  (Instagram/Reprodução)
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Billy Joel revela cirurgia no cérebro: ‘Não se preocupem comigo’ Priorizar nos meus resultados Google

O cantor e pianista Billy Joel, 77, revelou nesta quarta-feira, 9, que passou por uma cirurgia no cérebro para tratar um diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal obtido em 2025. A condição consiste no acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano (líquor) nos ventrículos do cérebro, mas não chega a afetar a pressão intracraniana. Ainda assim, ela impacta a mobilidade do enfermo e pode ocasionar alguma forma de demência.

Joel, por sua vez, percebeu que algo estava errado porque se sentia desequilibrado, como se estivesse em um barco balançante. Ele divulgou o diagnóstico ao público em maio de 2025, cancelou múltiplos shows que havia agendado e prometeu ao público que retornaria aos palcos após a recuperação. Um ano e meio depois, ele esclareceu seu estado de saúde para a rádio SiriusFm.

Segundo o Piano Man, seus médicos o aconselharam a evitar o estresse e, portanto, uma turnê ainda não está nos planos. Mesmo assim, ele garante que está muito melhor após a cirurgia: “Eles fizeram um implante no meu cérebro e tudo está dando certo. Minha memória está melhor, assim como meu equilíbrio e minha funcionalidade. Eu percebi que tocar rock muito alto no palco era como causar uma concussão em mim todas as noites”, pontuou.

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Encerrando seu discurso, Joel garantiu aos fãs: “Quero que as pessoas saibam que não precisam se preocupar comigo. Ainda estou aqui”.

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