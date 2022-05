Bill Murray se manifestou pela primeira vez desde que o estúdio Searchlight Pictures suspendeu as gravações do longa Being Mortal, em 21 de abril, sob alegações de “conduta inapropriada” do ator americano em relação a uma mulher. Em entrevista no último sábado, 30, o humorista admitiu uma “diferença de opinião”, causada por uma piada de mau gosto.

“Eu fiz algo que achei que fosse engraçado, e não foi visto desta forma”, contou o ator de 71 anos à CNBC, sem dar maiores detalhes sobre a piada. “O mundo está diferente do que era quando eu era uma criança. O que eu sempre pensei que fosse engraçado não é necessariamente o que é engraçado agora. As coisas mudam, o tempo muda, e é importante para mim perceber isso”, prosseguiu.

O veterano ator de Os Caças Fantasmas e Encontros e Desencontros, entre dezenas de outros longas, disse compreender a suspensão. “O estúdio quis fazer a coisa certa, checar tudo e investigar, então paramos a produção. Neste momento, estamos conversando e tentando fazer as pazes um com o outro.”

Murray deixou claro que ele e a mulher que o denunciou, cuja identidade foi preservada, estão conversando para tentar aparar as arestas, mas não deixou claro se pretende retomar as gravações. “Nós gostamos do trabalho um do outro. Nós gostamos um do outro, eu acho, e se você realmente não consegue conviver e confiar um no outro, não há sentido em ir além trabalhando juntos ou fazendo um filme”.

Durante toda a entrevista, o ator adotou tom de arrependimento. “Fico pensando: ‘Como assim eu pude ler essa situação da forma errada? Como eu pude ser tão equivocado e insensível?’. Eu realmente achava que tinha uma certa sensibilidade com as pessoas. Estamos falando disso, e acho que vamos acabar nos conciliando. Estou otimista quanto a isso.”

A Searchlight Pictures mantêm a produção suspensa e diz que um inquérito está em andamento. Being Mortal tem em seu elenco além de Bill Murray, nomes de peso como Seth Rogen, Keke Palmer e Aziz Ansari — o último como roteirista, diretor e produtor do longa, que estava previsto para estrear nos cinemas em 2023.