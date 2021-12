Bilheteria nacional volta à estabilidade depois do furacão ‘Eternos’

Os cinemas brasileiros embolsaram 13,48 milhões de reais entre a quinta-feira, 2, e o domingo, 5, conforme dados divulgados pela Comscore. A animação Encanto puxa a fila com 3,74 milhões em sua segunda semana de exibição, seguido pelo mais recente sucesso da Marvel, Eternos, que segue na vice-liderança com 2,75 milhões arrecadados na semana em que completa um mês de estreia. O montante é levemente superior aos 12,86 milhões da semana anterior, também comandada pelos dois filmes, o que indica uma tendência de estabilidade na ausência de novos queridinhos do público. A estreia mais recente, Residente Evil: Bem Vindos a Raccoon City completa o pódio com uma renda de 2,07 milhões.

Embora os números tenham se mantidos estáveis, eles tiveram uma queda significativa quando comparado a novembro, em que Eternos deu fôlego à bilheteria arrebanhando para os cinemas a legião fiel de fãs do MCU. Na penúltima semana do mês, entre os dias 18 e 21, 19,95 milhões de reais entraram nos cofres, sendo 13,6 deles só com Eternos (6,92 milhões) e com a reapresentação de Harry Potter e a Pedra Filosofal (6,68 milhões), que também conta com uma base de fãs de peso.

Comparado com as semanas anteriores, a diferença é ainda maior. Entre os dias 11 e 15, 25,9 milhões foram arrecadados, 17,6 milhões só com Eternos, em sua segunda semana de exibição. Já entre os dias 4 e 7, quando o longa de Chloé Zhao estreou, o filme arrecadou 19.96 de um total de 26,76 milhões — a segunda posição ficou para Venom 2, também da Marvel, com 1,94 milhões. Embora a arrecadação do vice-líder pareça baixa, o longa do vilão estreou em 7 de outubro, e também já completava um mês em cartaz quando ocupava a segunda posição da lista.

Antes do furacão da Marvel, porém, a média de arrecadação de outubro — que até então havia sido o mês mais lucrativo da pandemia — foi de cerca de 16,1 milhões por final de semana com a exibição de filmes como 007: Sem Tempo para Morrer, Duna e o próprio Venom 2. Embora os dois primeiros fossem bastante aguardados pelo público, foi o último que puxou a bilheteria para cima, sendo responsável, sozinho, por 48,3% de toda a arrecadação do mês. Antes de Eternos, aliás, era Venom 2 quem liderava o ranking de melhor estreia da pandemia, com 15,19 milhões embolsados na semana de lançamento. Mais do que blockbusters, a retomada do cinema têm passado, antes de qualquer coisa, pelo sucesso dos super-heróis, que agradam a (quase) todos os públicos.