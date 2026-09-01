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Cultura

Bianca Censori reflete sobre nudez e toma decisão sobre exposição pública

Mulher de Kanye West desabafou em carta

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 17h49
Mulher de pele clara e cabelo escuro preso, maquiagem marcante nos olhos, usando um casaco de pele preto, olhando diretamente para frente. Ao fundo, outra pessoa desfocada.
Bianca Censori (Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images)
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Bianca Censori, mulher de Kanye West, falou sobre a pressão provocada pela fama, a exposição da vida pessoal e a relação com a nudez em uma carta enviada à revista Welcome, após recusar um convite para ser entrevistada. Aos 31 anos, a modelo australiana afirmou que não pretende voltar a dar entrevistas.

Bianca contou que sua única experiência do tipo fez com que ela não se reconhecesse no resultado final. “Reli o texto e não consegui reconhecer completamente a pessoa entrevistada”, afirmou, fazendo referência àVanity Fair.

Ela também refletiu sobre a maneira como é vista pelo público, especialmente por causa dos looks ousados que costuma usar ao lado de Kanye. “Uma mulher calculista é suspeita. O mecanismo é o mesmo. Só o contexto muda. Contexto é tudo. Nudez em um tapete vermelho é anormal. Mas qualquer coisa que não seja nudez em uma banheira também é. Para constar, eu gosto de ambas”, declarou.

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Segundo Bianca, o desconforto com entrevistas está relacionado à sensação de ter sua identidade reduzida a uma narrativa. “Entrevistas estruturam, destilam, repetem e resumem algo que não é estável. Mas não se pode tornar as pessoas digeríveis dessa forma. Não é assim que a identidade funciona. A identidade se fragmenta. Ela se reforma e se renova. Ela se contradiz. Ela explode e desmorona”, explicou.

Ao descrever o que sente diante de uma entrevista, ela recorreu a uma imagem dramática: “Quando penso em entrevistas que definem seus entrevistados, consigo ouvir o martelo batendo nos pregos. Consigo vê-los formando esse hexágono irregular, selando a tampa de um caixão. Meu caixão”.

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