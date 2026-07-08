Bia Haddad é pedida em casamento com roteiro digno de filme

A tenista Bia Haddad ficou noiva do neurocirurgião Alex Daou. Os dois se conheceram ainda na infância, com uma história digna de filme. A atleta compartilhou em seu perfil nas redes sociais fotos do casal juntos em aulas de futebol quando ainda eram crianças, além de uma carta que o agora noivo escreveu aos 10 anos para ela. O pedido foi feito em Roma, na Itália.

O texto faz parte uma cápsula do tempo, em 7 de agosto de 2006, com o objetivo dele abrir anos depois. Nela, fala o que ele quer ser quando crescer e seu maior sonho. “Eu quero ajudar as pessoas e me casar com a Bia”, disse Alex na parte dos desejos. O casal se conheceu aos 6 anos, no futebol, e compartilhou boa parte da infância. Na época, Alex chegou a pedir a tenista em namoro, mas ela recusou. “Confesso que não me arrependo, imagina se essa história tivesse tomado outro rumo”, escreveu Haddad na publicação desta quarta-feira, 8.

“Você segue sendo esse mesmo menino que me conquista a cada dia com o seu amor, cuidado e carinho. Espero poder cuidar de você para sempre e que seguiremos lutando pelos nossos sonhos, agora juntos”, completou. O anel escolhido pelo neurocirurgião é da Tiffany & Co, em um modelo clássico, com uma pedra no topo.

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