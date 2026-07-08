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Cultura

Bia Haddad é pedida em casamento com roteiro digno de filme

Tenista ficou noiva do neurocirugião Alex Daoud

Por Tatiana Moura 8 jul 2026, 18h26 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h18
Um homem barbudo de moletom bege e uma mulher de moletom preto sorriem para a câmera, com a cabeça dela apoiada no ombro dele. Estão em frente a um restaurante com letreiro QUST e luzes coloridas, com prédios modernos ao fundo.
Bia Haddad e Alex Daoud (Instagram/Reprodução)
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A tenista Bia Haddad ficou noiva do neurocirurgião Alex Daou. Os dois se conheceram ainda na infância, com uma história digna de filme. A atleta compartilhou em seu perfil nas redes sociais fotos do casal juntos em aulas de futebol quando ainda eram crianças, além de uma carta que o agora noivo escreveu aos 10 anos para ela. O pedido foi feito em Roma, na Itália.

O texto faz parte uma cápsula do tempo, em 7 de agosto de 2006, com o objetivo dele abrir anos depois. Nela, fala o que ele quer ser quando crescer e seu maior sonho. “Eu quero ajudar as pessoas e me casar com a Bia”, disse Alex na parte dos desejos. O casal se conheceu aos 6 anos, no futebol, e compartilhou boa parte da infância. Na época, Alex chegou a pedir a tenista em namoro, mas ela recusou. “Confesso que não me arrependo, imagina se essa história tivesse tomado outro rumo”, escreveu Haddad na publicação desta quarta-feira, 8.

“Você segue sendo esse mesmo menino que me conquista a cada dia com o seu amor, cuidado e carinho. Espero poder cuidar de você para sempre e que seguiremos lutando pelos nossos sonhos, agora juntos”, completou. O anel escolhido pelo neurocirurgião é da Tiffany & Co, em um modelo clássico, com uma pedra no topo.

Uma carta amassada de cápsula do tempo escrita por uma criança de 10 anos em 2006, com um anel de diamante em uma caixa Tiffany & Co. aberta e outra caixa fechada, sobre um tecido branco
Detalhe da carta de Bia Haddad e noivo Alex – (Reprodução/Instagram)
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