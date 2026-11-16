🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Cultura

Beyoncé faz história e se torna a primeira artista a alcançar 100 indicações ao Grammy

'Morning Dew (Donk)', lançada nas comemorações de vinte anos do disco 'B'Day' leva a cantora a marca inédita na premiação

Por Lucas Almeida 16 nov 2026, 11h12
A cantora Beyoncé ganhou o principal prêmio do Grammy 2025, de Álbum do ano por Cowboy Carter
A cantora Beyoncé ganhou o principal prêmio do Grammy 2025, de Álbum do ano por Cowboy Carter (Reprodução/Getty Images)
Continua após publicidade
Beyoncé faz história e se torna a primeira artista a alcançar 100 indicações ao Grammy Priorize VEJA no Google

Beyoncé se tornou a primeira artista da história a somar 100 indicações ao Grammy. A marca veio com Morning Dew (Donk), que concorre na categoria de Melhor Performance Solo de R&B da premiação de 2027. Os indicados foram revelados nesta segunda-feira, 16.

A faixa de Beyoncé ficou anos na gaveta e só foi lançada em 4 de julho, perto dos 20 anos de B’Day, segundo disco da cantora, de 2006. Na categoria, a cantora disputa o prêmio com Out the Window, de Kehlani, Let Me, de Victoria Monét, Pressha, de Jill Scott, e What You Need, de Tems.

Não é a primeira vez que Beyoncé reescreve os livros de recorde da premiação. Em 2023, ela levou quatro troféus e chegou a 32 vitórias, o maior número da história do Grammy. No ano seguinte, as onze indicações ligadas a Cowboy Carter a transformaram na artista mais indicada de todos os tempos, à frente do marido, Jay-Z. Os dois estavam empatados com 88.

Em fevereiro de 2025, o disco country rendeu a ela seu primeiro prêmio de Álbum do Ano, principal categoria da premiação. Com isso, Beyoncé se tornou a quarta mulher negra a vencer a categoria como artista principal, depois de Natalie Cole, Lauryn Hill e Whitney Houston. O disco também levou Melhor Álbum Country, e II Most Wanted, parceria com Miley Cyrus, venceu como Melhor Performance Country de Duo ou Grupo.

Siga
Continua após a publicidade

A relação de Beyoncé com o Grammy começou em 2000, ainda no Destiny’s Child, quando Bills, Bills, Bills recebeu duas indicações: Melhor Canção de R&B e Melhor Performance de R&B por Duo ou Grupo. Desde então, ela aparece entre os indicados quase todos os anos.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Beyoncé
grammy
Grammy Awards
O Som e a Fúria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).