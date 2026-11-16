Beyoncé faz história e se torna a primeira artista a alcançar 100 indicações ao Grammy
'Morning Dew (Donk)', lançada nas comemorações de vinte anos do disco 'B'Day' leva a cantora a marca inédita na premiação
Beyoncé se tornou a primeira artista da história a somar 100 indicações ao Grammy. A marca veio com Morning Dew (Donk), que concorre na categoria de Melhor Performance Solo de R&B da premiação de 2027. Os indicados foram revelados nesta segunda-feira, 16.
A faixa de Beyoncé ficou anos na gaveta e só foi lançada em 4 de julho, perto dos 20 anos de B’Day, segundo disco da cantora, de 2006. Na categoria, a cantora disputa o prêmio com Out the Window, de Kehlani, Let Me, de Victoria Monét, Pressha, de Jill Scott, e What You Need, de Tems.
Não é a primeira vez que Beyoncé reescreve os livros de recorde da premiação. Em 2023, ela levou quatro troféus e chegou a 32 vitórias, o maior número da história do Grammy. No ano seguinte, as onze indicações ligadas a Cowboy Carter a transformaram na artista mais indicada de todos os tempos, à frente do marido, Jay-Z. Os dois estavam empatados com 88.
Em fevereiro de 2025, o disco country rendeu a ela seu primeiro prêmio de Álbum do Ano, principal categoria da premiação. Com isso, Beyoncé se tornou a quarta mulher negra a vencer a categoria como artista principal, depois de Natalie Cole, Lauryn Hill e Whitney Houston. O disco também levou Melhor Álbum Country, e II Most Wanted, parceria com Miley Cyrus, venceu como Melhor Performance Country de Duo ou Grupo.
A relação de Beyoncé com o Grammy começou em 2000, ainda no Destiny’s Child, quando Bills, Bills, Bills recebeu duas indicações: Melhor Canção de R&B e Melhor Performance de R&B por Duo ou Grupo. Desde então, ela aparece entre os indicados quase todos os anos.
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