Betty Faria revela o que aprendeu após ser ‘barrada’ por Manoel Carlos na Globo

Betty Faria relembrou recentemente um episódio de sua trajetória na televisão que acabou se transformando em uma importante lição profissional. A atriz contou que procurou Manoel Carlos (1933-2026) para reclamar do espaço dado à sua personagem em Baila Comigo (1981) e, depois disso, não voltou a ser escalada pelo autor para uma novela. Na trama, Betty interpretava Joana Lobato, uma professora de dança. Em conversa com a coluna GENTE, Betty falou sobre o que aprendeu com a situação.

“Aprendi a não chatear autor. Encontrava com ele anos depois, no shopping, e pensava: ‘ele deve estar pensando: lá vem a Betty Faria falando do papel’, fiquei com essa paranoia. Fiz essa novela porque achava que era importante divulgar a dança no Brasil. Quando fui convidada, o Boni na época, que era o diretor geral, disse: ‘não é papel para você’. Porque eu vinha de Água Viva, protagonista absoluta do Gilberto Braga, mas eu teimei. E aí fazia dança, era uma professora de dança, mas texto mesmo, chegava no balcão e pedia um suco de caju. Não soube manerar meu ego porque o ego das atrizes é imenso”.

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