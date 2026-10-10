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Cultura

Betty Faria revela o que aprendeu após ser ‘barrada’ por Manoel Carlos na Globo

Atriz fez parte do elenco da novela 'Baila Comigo', de 1981

Por Giovanna Fraguito 10 out 2026, 19h00
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Betty Faria - (Reprodução/Instagram)
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Betty Faria revela o que aprendeu após ser ‘barrada’ por Manoel Carlos na Globo Priorize VEJA no Google

Betty Faria relembrou recentemente um episódio de sua trajetória na televisão que acabou se transformando em uma importante lição profissional. A atriz contou que procurou Manoel Carlos (1933-2026) para reclamar do espaço dado à sua personagem em Baila Comigo (1981) e, depois disso, não voltou a ser escalada pelo autor para uma novela. Na trama, Betty interpretava Joana Lobato, uma professora de dança. Em conversa com a coluna GENTE, Betty falou sobre o que aprendeu com a situação.

“Aprendi a não chatear autor. Encontrava com ele anos depois, no shopping, e pensava: ‘ele deve estar pensando: lá vem a Betty Faria falando do papel’, fiquei com essa paranoia. Fiz essa novela porque achava que era importante divulgar a dança no Brasil. Quando fui convidada, o Boni na época, que era o diretor geral, disse: ‘não é papel para você’. Porque eu vinha de Água Viva, protagonista absoluta do Gilberto Braga, mas eu teimei. E aí fazia dança, era uma professora de dança, mas texto mesmo, chegava no balcão e pedia um suco de caju. Não soube manerar meu ego porque o ego das atrizes é imenso”.

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