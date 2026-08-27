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Cultura

Beth Gibbons, vocalista do Portishead, é primeiro nome confirmado do C6 Fest 2027

Quinta edição do festival acontece entre 20 e 23 de maio no Parque Ibirapuera, em São Paulo

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 12h35 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h37
Cantora de cabelos loiros e médios, vestindo blusa escura, com os olhos fechados e expressão concentrada, segurando um microfone em um palco iluminado por luz azul
Beth Gibbons em 2025 (Per Ole Hagen/Getty Images)
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Beth Gibbons, vocalista do Portishead, é primeiro nome confirmado do C6 Fest 2027 Priorizar nos meus resultados Google

A cantora inglesa Beth Gibbons, mais conhecida como vocalista da banda Portishead, é a primeira atração confirmada no line-up do C6 Fest de 2027, que ocorre entre 20 e 23 de maio.

Célebre por trazer cantores renomados da cena alternativa ao Brasil, o festival já foi responsável por shows de Cameron Winter, Robert Plant, The XX, Oklou, Perfume Genius, Wilco, Raye, Air, Soft Cell, Weyes Blood e Kraftwerk, entre outros. No ano que vem, o evento acontece mais uma vez no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Beth despontou junto do Portishead em 1994, quando o disco Dummy emplacou o hit Glory Box. O grupo logo se tornou um dos mais importantes do trip hop, sonoridade marcada pelas batidas lânguidas e pela construção de atmosfera. A banda não lança um álbum inédito desde 2008, mas permanece aberta a apresentar shows — ainda que sejam raros.

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A cantora passou a produzir material solo nos anos 2000 e já lançou três discos, sendo o mais recente Lives Outgrown (2024). A obra é descrita como a mais pessoal da sua carreira e rendeu uma indicação ao Mercury Prize por sua abordagem da maternidade, o envelhecimento, a menopausa e a mortalidade. “Percebi como era a vida sem esperança. E essa era uma tristeza que eu nunca tinha sentido. Antes, eu tinha a capacidade de mudar meu futuro, mas, quando você se vê diante do seu próprio corpo, não pode obrigá-lo a fazer algo que ele não quer fazer”, já explicou a artista.

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Ao longo dos anos, Beth também colaborou com nomes de peso: Jane Birkin, Kendrick Lamar, Joss Stone e Annie Lennox, entre outros.

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Mais integrantes do line-up do C6 Fest 2027 serão anunciados em breve, assim como informações sobre a aquisição de ingressos.

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