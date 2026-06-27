Bento Gil, neto de Gilberto Gil, fala da pressão do sobrenome no Rock in Rio Lisboa

Bento Gil, 22, neto de Gilberto Gil, se apresentou neste sábado, 27, no Rock in Rio Lisboa e falou à coluna GENTE sobre a experiência de levar seu trabalho ao público português. O cantor afirmou que a apresentação superou suas expectativas pela presença do público. “Achei que teria menos gente. Fiquei feliz, contente com o pessoal parando ali para assistir essa uma horinha de show”, disse. Segundo ele, o repertório foi uma adaptação do que vem apresentando no Brasil, em um formato mais reduzido e pensado para um espaço aberto. “Foi um desafio para mim nesse sentido, mas foi super feliz. Fui muito bem recebido”, afirmou.

A apresentação aconteceu um dia depois do aniversário de 84 anos de Gilberto Gil. Bento contou que conversou com o avô antes do show e recebeu votos de boa sorte. “Liguei para ele ontem, ele desejou um bom show. Falou que estava lá vendo Copa do Mundo, que é uma das paixões que a gente compartilha, o futebol”, contou. A torcida, no entanto, separa os dois. “Ele é tricolor, infelizmente”, brincou Bento, que é flamenguista e fã de Cristiano Ronaldo. Por isso, escolheu usar uma camisa de Portugal no dia em que a seleção portuguesa jogava na Copa.

O cantor também comentou a presença constante da família em sua trajetória musical. Além do avô, Bento já trabalhou com o pai, Bem Gil, e contou com a mãe, Bárbara Ohana, produtora musical, no processo de criação de seu disco. “A gente é uma família muito unida musicalmente, nesse sentido da profissão também, do exercício, do ofício da música”, disse. Questionado sobre trabalhar em família, ele afirmou ver mais vantagens do que incômodos. “Existem prós e contras como tudo na vida, lados bons, lados ruins, mas acho que é melhor do que não trabalhar. A intimidade, o quanto ela me conhece, por exemplo. Sou grato. Para mim, é um privilégio poder ter isso em família e no trabalho”, afirmou.

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