🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

Benedito Ruy Barbosa, o mestre das novelas rurais

Entre suas produções mais marcantes está Pantanal, lançada em 1990 pela TV Manchete, que registrou índices históricos de audiência

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 13h15
INOVADOR - Ruy Barbosa: ele levou temas como origem e identidade aos folhetins
INOVADOR - Ruy Barbosa: ele levou temas como origem e identidade aos folhetins (Edu Lopes/.)
Continua após publicidade
Benedito Ruy Barbosa, o mestre das novelas rurais Priorizar nos meus resultados Google

Um dos maiores autores de novelas do Brasil, Benedito Ruy Barbosa foi responsável por deslocar o eixo da teledramaturgia nacional, historicamente centrado em tramas urbanas, para os rincões rurais do país. Ao longo de sua obra, colocou o campo, as disputas por terra, a vida dos trabalhadores agrícolas e a imigração no centro das atenções, tornando-se uma referência na representação do Brasil do interior na televisão.

Nascido em 17 de abril de 1931, na cidade de Gália, interior paulista, Barbosa cresceu entre os cafezais e as comunidades formadas por descendentes de imigrantes na região de Vera Cruz. Sua trajetória profissional começou cedo, após a morte precoce do pai, o que o levou a exercer ofícios diversos para sustentar a família, até se decidir pela comunicação. Antes de migrar para a televisão, chegou a atuar no teatro, com a peça Fogo Frio, encenada pelo Teatro de Arena de São Paulo. Essa vivência moldou a visão de mundo que ele transportou mais tarde para a ficção televisiva.

Sua estreia como novelista ocorreu na década de 1960, mas foi em 1971, com Meu Pedacinho de Chão, que encontrou a marca que definiria sua carreira. Ao longo de mais de cinco décadas como autor, consolidou um estilo próprio, marcado por sagas familiares que atravessavam gerações e mostravam como escolhas do passado repercutiam no futuro dos descendentes de seus personagens. Além da temática, sua obra redefiniu a estética dos folhetins nacionais. Com uso intensivo de locações naturais, fotografia cinematográfica e longas sequências externas, a paisagem deixou de ser cenário para se tornar elemento ativo das narrativas. Esse modelo demonstrou que era possível obter sucesso comercial e atrair o mercado publicitário retratando um Brasil rural, distante das grandes metrópoles.

Siga

Entre suas produções mais marcantes está Pantanal, lançada em 1990 pela TV Manchete, que registrou índices históricos de audiência e desafiou a hegemonia da Globo, sua antiga casa. Após o resultado, retornou à emissora da família Marinho, na qual criou Renascer, em 1993, outro marco da teledramaturgia rural, e O Rei do Gado, de 1996, que eternizou a rivalidade entre as famílias Mezenga e Berdinazi. Produções como Os Imigrantes, Terra Nostra, Sinhá Moça, Cabocla e Velho Chico também construíram um registro da formação cultural do país. Assinou ainda o texto de Sítio do Picapau Amarelo, exibido pela Globo a partir de 1977, e trabalhou no cinema, com roteiros para filmes como O Dia que o Santo Pecou e Mágoa de Boiadeiro. Nos últimos anos, as regravações de suas novelas confirmaram que temas como pertencimento e identidade continuam atuais. Ele morreu na terça-feira 7, aos 95 anos, em razão de insuficiência renal crônica.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003

Publicidade
TAGS:
Memória
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).