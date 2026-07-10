Benedito Ruy Barbosa, o mestre das novelas rurais

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Benedito Ruy Barbosa, um dos maiores novelistas do Brasil, transformou a teledramaturgia ao levar o campo, suas disputas e culturas para o centro das tramas. Autor de obras icônicas como “Pantanal”, “Renascer” e “O Rei do Gado”, ele redefiniu a estética e o sucesso das novelas rurais, marcando gerações com sagas familiares e paisagens vibrantes.

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Um dos maiores autores de novelas do Brasil, Benedito Ruy Barbosa foi responsável por deslocar o eixo da teledramaturgia nacional, historicamente centrado em tramas urbanas, para os rincões rurais do país. Ao longo de sua obra, colocou o campo, as disputas por terra, a vida dos trabalhadores agrícolas e a imigração no centro das atenções, tornando-se uma referência na representação do Brasil do interior na televisão.

Nascido em 17 de abril de 1931, na cidade de Gália, interior paulista, Barbosa cresceu entre os cafezais e as comunidades formadas por descendentes de imigrantes na região de Vera Cruz. Sua trajetória profissional começou cedo, após a morte precoce do pai, o que o levou a exercer ofícios diversos para sustentar a família, até se decidir pela comunicação. Antes de migrar para a televisão, chegou a atuar no teatro, com a peça Fogo Frio, encenada pelo Teatro de Arena de São Paulo. Essa vivência moldou a visão de mundo que ele transportou mais tarde para a ficção televisiva.

Sua estreia como novelista ocorreu na década de 1960, mas foi em 1971, com Meu Pedacinho de Chão, que encontrou a marca que definiria sua carreira. Ao longo de mais de cinco décadas como autor, consolidou um estilo próprio, marcado por sagas familiares que atravessavam gerações e mostravam como escolhas do passado repercutiam no futuro dos descendentes de seus personagens. Além da temática, sua obra redefiniu a estética dos folhetins nacionais. Com uso intensivo de locações naturais, fotografia cinematográfica e longas sequências externas, a paisagem deixou de ser cenário para se tornar elemento ativo das narrativas. Esse modelo demonstrou que era possível obter sucesso comercial e atrair o mercado publicitário retratando um Brasil rural, distante das grandes metrópoles.

Entre suas produções mais marcantes está Pantanal, lançada em 1990 pela TV Manchete, que registrou índices históricos de audiência e desafiou a hegemonia da Globo, sua antiga casa. Após o resultado, retornou à emissora da família Marinho, na qual criou Renascer, em 1993, outro marco da teledramaturgia rural, e O Rei do Gado, de 1996, que eternizou a rivalidade entre as famílias Mezenga e Berdinazi. Produções como Os Imigrantes, Terra Nostra, Sinhá Moça, Cabocla e Velho Chico também construíram um registro da formação cultural do país. Assinou ainda o texto de Sítio do Picapau Amarelo, exibido pela Globo a partir de 1977, e trabalhou no cinema, com roteiros para filmes como O Dia que o Santo Pecou e Mágoa de Boiadeiro. Nos últimos anos, as regravações de suas novelas confirmaram que temas como pertencimento e identidade continuam atuais. Ele morreu na terça-feira 7, aos 95 anos, em razão de insuficiência renal crônica.

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Publicado em VEJA de 10 de julho de 2026, edição nº 3003