Ben e Casey Affleck perderam o pai e a mãe neste ano, revela o ator mais novo

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Em coletiva de imprensa no Festival de Veneza, Casey Affleck revelou ter perdido o pai, Timothy, em 2026, e a mãe, Chris, em junho deste ano. O ator, irmão de Ben Affleck, dedicou seu novo filme, “Company”, a seus pais, expressando a importância deles em sua vida. A matéria detalha as perdas recentes na família do cineasta.

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O ator Casey Affleck, 51, participou de coletiva de imprensa no Festival Internacional de Cinema de Veneza nesta terça-feira, 8, e revelou que seu pai, Timothy, morreu em 2026. O astro, porém, não ofereceu mais detalhes sobre a perda.

A morte não é a única a ter abalado a família do ator — que é irmão de Ben Affleck, 54. A mãe do par, Chris Affleck, morreu aos 83 anos em 2 de junho, o que foi revelado ao público semanas depois, no dia 24. A notícia não foi compartilhada pelas estrelas de cinema, e sim pela coluna de obituários do jornal The Boston Globe, que não revelou a causa da morte, apenas que a matriarca havia sido alertada que teria cerca de seis meses de vida em dezembro de 2025.

O assunto veio à tona no evento devido ao novo filme dirigido por Casey Affleck, Company, que narra um triângulo amoroso entre um casal e um golpista. O longa-metragem é dedicado aos pais do cineasta, que justificou: “Decidi inserir a homenagem porque perdi tanto minha mãe quanto meu pai neste ano, e eles eram muito importantes para mim. Queria ter mostrado esse filme para eles, mas não tive tempo. Acho que eles teriam gostado”.

Timothy e Chris estavam divorciados desde a infância dos atores. Reservados, eles revelaram pouco sobre o convívio familiar à imprensa, mas se sabe que o patriarca estava sóbrio desde 1990 e trabalhava como conselheiro de alcoolistas em um centro de reabilitação da Califórnia.

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