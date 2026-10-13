Ben Affleck detona filme da ‘Liga da Justiça’: ‘Ponto mais baixo da minha carreira’

Em participação no podcast Happy Sad Confused, Ben Affleck relembrou os bastidores conturbados do longa de 2017, cuja produção foi marcada pela saída do diretor Zack Snyder e pela entrada de Joss Whedon, responsável por regravar cenas e alterar partes da história.

Snyder precisou se afastar do projeto após a morte de sua filha, e a Warner chamou Whedon para concluir o filme. A mudança, porém, foi além de uma simples troca de comando e, em entrevista recente à Variety, Snyder estimou que as refilmagens envolveram 60 páginas de material inédito. A versão lançada nos cinemas teve recepção negativa da crítica e desempenho comercial abaixo das expectativas do estúdio.

“A experiência de Liga da Justiça foi muito negativa por diferentes motivos, alguns relacionados ao momento pessoal que eu estava vivendo e outros à tragédia que aconteceu naquela época”, afirmou Affleck. O ator criticou o conflito entre o estúdio e a visão do diretor original e comemorou o lançamento de Liga da Justiça de Zack Snyder, em 2021, que permitiu ao cineasta apresentar sua própria versão da história.

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“Foi uma merda ele ter sido tirado daquele filme e as refilmagens que fizemos. Se você quer saber qual foi o ponto mais baixo da minha carreira, foi esse”, declarou. Affleck também criticou a maneira como a tragédia familiar de Snyder teria sido usada como justificativa para sua substituição e descreveu o ambiente durante as novas gravações como repugnante, com base tanto no que presenciou quanto nos relatos de outros atores.

O ator contou ainda que bebia demais e enfrentava o divórcio naquele período, mas ressaltou que seus problemas pessoais não foram responsáveis pelo resultado do longa. Os bastidores também foram marcados por denúncias contra Whedon: Gal Gadot, intérprete da Mulher-Maravilha, afirmou que o diretor a ameaçou durante a produção, acusação negada por ele.

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Em entrevista anterior à revista Entertainment Weekly, Affleck já havia descrito a experiência como um dos momentos mais difíceis de sua trajetória profissional e dito que ela contribuiu para sua decisão de não continuar interpretando Batman. “Eu não gostava de estar lá. Não achava aquilo interessante. E, então, algumas coisas realmente péssimas, coisas horríveis, aconteceram. Foi quando pensei: não vou mais fazer isso”, afirmou na ocasião.

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