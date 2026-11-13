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Cultura

Belo deve a funcionário que socorreu sua mãe por ataque de cão

Salário do cantor entrou na mira da Justiça

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h50 | Atualizado em 13 nov 2026, 10h50
Belo como Misael, em 'Três Graças'
Belo como Misael, em 'Três Graças' (Fabiano Battaglin/TV Globo)
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Belo deve a funcionário que socorreu sua mãe por ataque de cão Priorize VEJA no Google

O cantor Belo teve os rendimentos pagos pela Globo colocados na mira da Justiça por causa de uma dívida de cerca de 113 mil reais com um ex-funcionário. A 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou que a emissora informe, em até 15 dias, os valores pagos e os que ainda serão repassados ao artista, que integrou o elenco da novela Três Graças (2025). Caso ainda existam pagamentos pendentes, a empresa deverá depositar o dinheiro em juízo até que o débito seja quitado.

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A cobrança se refere a um episódio ocorrido em 2018, quando Terezinha Pires, mãe do pagodeiro, foi atacada por Thor, um pitbull da família. Na época, Belo estava em turnê na África, e um funcionário identificado como Edson Pacheco foi orientado pela equipe do cantor a acompanhar a mulher ao hospital, já que não havia familiares disponíveis.

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O ex-funcionário acabou assumindo o pagamento do atendimento médico, que custou cerca de 14 mil reais, após assinar os documentos da internação. Segundo o relato apresentado à Justiça, nem Belo nem integrantes de sua equipe arcaram com as despesas quando Terezinha recebeu alta. Edson, então, precisou recorrer à Justiça para cobrar o ressarcimento dos valores e uma indenização.

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Com juros e correções acumulados ao longo dos anos, a dívida chegou a R$ 113.093,13. Belo perdeu o processo e, em 2024, a Justiça chegou a determinar a penhora de um carro do cantor, avaliado em 80 mil reais. No entanto, a tentativa não teve sucesso, uma vez que o veículo não foi localizado e depois descobriu-se que estava registrado em nome de outra pessoa.

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