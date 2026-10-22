Belo debocha de boatos sobre suposta traição a Rayane Figliuzzi

Belo reagiu com deboche às notícias de que teria sido flagrado com outra mulher pela namorada, Rayane Figliuzzi. Nesta quinta-feira, 22, o cantor publicou nos stories do Instagram prints das manchetes sobre o episódio, acompanhados de emojis de risada, ironizando a suposta confusão. Segundo o relato publicado pelo Extra, a influenciadora teria encontrado o pagodeiro dentro de um carro com outra mulher, na tarde de quarta-feira, 21, no estacionamento do Shopping Barra Garden, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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A polêmica é mais um capítulo dos rumores de crise no relacionamento, que já haviam sido negados pelo casal. Na última semana, Belo rebateu as notícias sobre uma possível separação e supostas traições.