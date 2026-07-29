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Cultura

Bella Campos se pronuncia sobre suposta indireta a Virginia e Vini Jr.

Polêmica aconteceu após nome da atriz aparecer em lista de mulheres que Vini Jr. deixou de seguir nas redes sociais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 10h13 | Atualizado em 29 jul 2026, 16h23
Montagem com duas imagens: à esquerda, uma mulher de pele morena, cabelo preso, brincos longos e vestido branco, olhando para frente. À direita, um homem negro de dreads, óculos e gorro rastafári, sorrindo ao lado de uma mulher loira com tranças e tatuagem no ombro, ambos abraçados e sorrindo
Bella Campos, Vini Jr. e Virginia (Instagram/Reprodução)
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Bella Campos se pronuncia sobre suposta indireta a Virginia e Vini Jr. Priorizar nos meus resultados Google

Bella Campos se pronunciou sobre um vídeo publicado na terça-feira, 28, que passou a ser interpretado por internautas como uma indireta a Vini Jr. e Virginia Fonseca. Na gravação, compartilhada após seu nome aparecer em uma lista de mulheres que o jogador teria deixado de seguir no Instagram, a atriz dubla a música Ah Tá, Vai Me Pegar, de MC Kátia, cuja letra diz: “Eu nem vou dormir hoje direito, pois ela disse que vai me pegar”.

Diante da repercussão, Bella negou que a publicação tivesse qualquer relação com Virginia ou que seria uma provocação. “Gente, não existe rivalidade feminina nesse perfil. Todos os meus vídeos são só dublagens aleatórias”, escreveu.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

A especulação surgiu depois que passou a circular nas redes sociais uma lista com 47 mulheres que Vini Jr. teria supostamente deixado de seguir no Instagram. Entre influenciadoras, modelos e atrizes citadas estava Bella Campos, o que levou parte dos fãs de Virginia a associar o vídeo à influenciadora.

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