Bella Campos se pronuncia sobre suposta indireta a Virginia e Vini Jr.
Polêmica aconteceu após nome da atriz aparecer em lista de mulheres que Vini Jr. deixou de seguir nas redes sociais
Bella Campos se pronunciou sobre um vídeo publicado na terça-feira, 28, que passou a ser interpretado por internautas como uma indireta a Vini Jr. e Virginia Fonseca. Na gravação, compartilhada após seu nome aparecer em uma lista de mulheres que o jogador teria deixado de seguir no Instagram, a atriz dubla a música Ah Tá, Vai Me Pegar, de MC Kátia, cuja letra diz: “Eu nem vou dormir hoje direito, pois ela disse que vai me pegar”.
Diante da repercussão, Bella negou que a publicação tivesse qualquer relação com Virginia ou que seria uma provocação. “Gente, não existe rivalidade feminina nesse perfil. Todos os meus vídeos são só dublagens aleatórias”, escreveu.
A especulação surgiu depois que passou a circular nas redes sociais uma lista com 47 mulheres que Vini Jr. teria supostamente deixado de seguir no Instagram. Entre influenciadoras, modelos e atrizes citadas estava Bella Campos, o que levou parte dos fãs de Virginia a associar o vídeo à influenciadora.
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