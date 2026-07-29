Bella Campos se pronuncia sobre suposta indireta a Virginia e Vini Jr.

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Bella Campos esclareceu a polêmica de um vídeo que foi interpretado como indireta a Vini Jr. e Virginia Fonseca. A atriz negou qualquer rivalidade feminina, afirmando que suas dublagens são aleatórias, em meio a especulações sobre uma lista de mulheres que o jogador teria deixado de seguir.

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Bella Campos se pronunciou sobre um vídeo publicado na terça-feira, 28, que passou a ser interpretado por internautas como uma indireta a Vini Jr. e Virginia Fonseca. Na gravação, compartilhada após seu nome aparecer em uma lista de mulheres que o jogador teria deixado de seguir no Instagram, a atriz dubla a música Ah Tá, Vai Me Pegar, de MC Kátia, cuja letra diz: “Eu nem vou dormir hoje direito, pois ela disse que vai me pegar”.

Diante da repercussão, Bella negou que a publicação tivesse qualquer relação com Virginia ou que seria uma provocação. “Gente, não existe rivalidade feminina nesse perfil. Todos os meus vídeos são só dublagens aleatórias”, escreveu.

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A especulação surgiu depois que passou a circular nas redes sociais uma lista com 47 mulheres que Vini Jr. teria supostamente deixado de seguir no Instagram. Entre influenciadoras, modelos e atrizes citadas estava Bella Campos, o que levou parte dos fãs de Virginia a associar o vídeo à influenciadora.

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