Bela visita Gabriel: confira resumo de Por Você nesta sexta-feira, 06/11
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 71 – dia 06, sexta-feira
Zé insinua a Vanessa que sabe mais sobre o acidente do Gabriel. Lucas oferece apoio a Sabugo e Tom-Tom. Margô se declara para Lucas, e o diretor admite ainda ter sentimentos por Bela. Juarez desconfia do envolvimento de Zé com o acidente de Gabriel. Vanessa descobre que Junqueira encomendou o atentado contra Gabriel. Lucas tenta se reaproximar de Bela. Junqueira ameaça Vanessa. Delegado apura com Bela, Ricardo e Vanessa as condições do acidente de Gabriel. Vanessa contrata Zé. Bela visita Gabriel.