Bela suspende Vanessa: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 23/09
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 33 – quarta-feira, 23
Bela suspende Vanessa e a afasta temporariamente do hospital. Lucas descobre que Peixe está morando com Gabriel e questiona Bela sobre seus sentimentos pelo advogado. Gabriel aconselha Peixe a investir em Dalila. Iara sente falta de Juarez. Vanessa discute com Giovana. Pérola lamenta o conflito entre Bela e Vanessa. Lia chega ao Rio de Janeiro para morar com Iracema. Dalva oferece ajuda para Próspero se aproximar de Melinda. Vanessa arma com Junqueira para afastar Bela da presidência. Bela e as crianças aprovam Lia como sua nova ajudante. Juarez sente uma forte dor no peito.